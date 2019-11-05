Портніков про заяву Пєскова: коли «корисні ідіоти» вже зрозуміють, що далі буде гірше

Сьогодні, 5 листопада, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловився про нормандському саміті та дату його проведення, після чого український журналіст Віталій Портніков заявив, що Росія використовує українську владу.

Зазначимо, що сьогодні Пісків виступив із заявою, що не знає поки точної дати проведення нормандського саміту і не впевнений в тому, чи пройде він до кінця 2019 року. Також він запевнив, що необхідно ретельно підготувати зустріч, щоб після неї була проведена діюча робота по врегулюванню конфлікту. Разом з тим Росія продовжує наполягати на розведенні військ в Петровському. Про це він написав у себе в блозі, передає Диалог.UA.

Портніков на це написав: «Цікаво, коли Володимир Зеленський і всі мерзенні пристосуванці і «корисні ідіоти», які виправдовували виконання російських умов необхідністю зустрічі з Путіним, зрозуміють, що їх обдурили заради підготовки позицій для майбутнього нападу Росії, що вони зроблять? Визнають, що обманювали українців чи сховаються за черговий жахливою брехнею?» 4 листопад стало відомо, що Росія висунула нові вимоги до України з-за саміту «Нормандської четвірки».

Тепер Кремль вимагає підготувати підсумковий документ, який буде підписаний в кінці зустрічі лідерів чотирьох країн. Раніше Зеленський назвав умови для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у форматі саміту «Нормандської четвірки». Вимоги глави України залишаються незмінними. До цього прес-служба президента України поділилася деякими деталями про тему для розмови між «слугою народу» і канцлером Німеччини. Головна тема розмови Зеленського та Меркель — програма з розведення військ на Донбасі і прийдешня зустріч у «нормандському форматі».