Соліст російської рок-групи «Агата Крісті» Вадим Самойлов, відомий підтримкою терористів «Л/ДНР» і анексії Криму, виступив в Донецькому аеропорту.

Крім того, 4 листопада в непідконтрольному Донецьку до «Дня народної єдності», крім Самойлова, виступили артисти з РФ Ольга Кормухіна і група Kvatro («Кватро»),повідомляють сепаратистські ЗМІ. Раніше співаки були внесені в базу волонтерського сайту «Миротворець».

Відзначимо, в аеропорту лідер «Агати Крісті» привітав бойовиків так званого підрозділу «Спарта»

Музикант виконав перед бойовиками свої відомі хіти, а також свої пісні про війну.

Інший концерт пройшов сцені залу «Центру слов’янської культури в Донецьку. Програма почалася близько 16:00.

Нагадаємо, в 2017 році засновнику групи «Агата Крісті» Вадиму Самойлову заборонили в’їзд в Україну на 5 років.

Концерт до так званому Дню народної єдності

Концерт до так званому Дню народної єдності

Концерт до так званому Дню народної єдності

Концерт до так званому Дню народної єдності

Концерт до так званому Дню народної єдності

Концерт до так званому Дню народної єдності

Концерт до так званому Дню народної єдності

Концерт до так званому Дню народної єдності

Концерт до так званому Дню народної єдності

Концерт до так званому Дню народної єдності