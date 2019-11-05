Повінь – зміна системи

Menu
Close

Абромавічус: У нас є радники, делеговані Трампом

05.11.2019

Генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавічус заявив, що в Держконцерні працюють радники, делеговані особисто президентом США Дональдом Трампом. Про це Абромавічус сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«У мене зараз три радника на громадських засадах, і я сподіваюся побачити в штаті найближчим часом. Також у нас є іноземні радники, які делеговані, в тому числі самим Дональдом Трампом«, — сказав він.

Як приклад глава Укроборонпрому назвав екс-міністра ВМС США Дональда Вінтера, який є спецпредставником американського уряду щодо реформування українського ВПК.

«Радники раз на квартал приїжджають великою командою — і ми з ними спілкуємося на майданчику РНБО або Укроборонпрому», — розповів глава Держконцерну.

При цьому він зазначив, що «великими секретами» з іноземними радниками вони не діляться.

Читайте також:   Юрію Луценку доведеться «сісти». Разом з Ложкіним, Гонтаревою і Філатовим?
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *