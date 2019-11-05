Підкинули на поріг: скандал з генералом КДБ у Харкові отримав продовження

У вівторок, 5 листопада, у Харкові націоналісти зняли меморіальну дошку генералу КДБ Юрію Шрамку, яка розділила жителів на два табори.

Відзначається, що представники «Національного корпусу» привезли табличку з барельєфом на поріг Харківської міськради і залишили там в перевернутому вигляді.

Процес демонтажу зафіксували журналісти. Поліції не було, проте незабаром правоохоронцям повідомили про порушення.

У прес-службі Харківської міськради повідомили, що ініціатором встановлення дошки був харківський клуб «Генерал». У мерії погодили встановлення пам’ятного знака. Забрали дошку на зберігання, не повідомили.