Печерський суд Києва санкціонував обшук у відомій піцерії Pizza Veterano

Печерський райсуд Києва санкціонував проведення слідчих дій у приміщенні піцерії, заснованої ветераном АТО Леонідом Остальцевым

Про це Остальцев повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Depo.ua уточнює, що засновник Pizza Veterano, Veterano Coffee Леонід Остальцев повідомив про обшук у власника ветеранської піцерії в Києві Дмитра Терещенко.

«Сьогодні у піцерії на Софіївській, 8 був обшук. Рішення в цей обшук дав чесний і справедливий суд світу — Печерський», — зазначив він.

За його словами, правоохоронці не пред’явили звинувачень, а тільки забрали подарунковий кинджал, офіційно придбані патрони і мобільний телефон.

На відео присутня нецензурна лексика.

Також у Києві співробітники МВС нагрянули з обшуками до відомої екс-добровольцю «Правого сектора» Інні Грищенко ( «Пума») та її чоловіку, учасника боїв за ДАП Владиславу Грищенку «Бучі».

Повідомлення про це з’явилися на сторінках їхніх друзів у Facebook. Відзначається, що правоохоронці приступили до обшуку ще в 6 ранку як у квартирах, де проживають зазначені люди, так і в житло матері Інни Грищенко.

Також обшуки пройшли у волонтера «Євдокії бандеровки».

«Обшуки і репресії вже почалися! У воїнів і їх сімей», — написала Анна Широкова.