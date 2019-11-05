«Буду їздити, куди захочу!»: MARUV різко відреагувала на скандал навколо нагороди MTV EMA

Українська співачка MARUV вперше висловилася про скандал, що спалахнув навколо її імені з-за нагороди на премії MTV EMA. Гнівний пост вона розмістила в Instagram.

Артистку обурило, що ряд українських ЗМІ її позиціонував як переможницю в номінації «Кращий російський виконавець». Заголовки статей вивели артистку з себе і вона вважала за потрібне озвучити свою позицію. Корсун поспішила внести ясність у спірне питання.

«Навчіться читати і перевіряти факти, перш ніж обливати брудом! Ця номінація ніяк не прив’язана до країни або до громадянства. У минулому році переможцем став артист з Казахстану Jah Khalib, а в цьому році я. MTV Russia – це філія великого глобального телеканалу, і це єдиний філія MTV на всьому пострадянському просторі, і він знаходиться в Росії, тому так і називається. При цьому тут ротується величезну кількість артистів з усього світу, а особливо з країн СНД», — сказала артистка.

Корсун зазначила, що вийшла на сцену під українським прапором і таким чином визначила свою причетність до рідної країни.

«Для особливо обдарованих хочу сказати, що на червоній доріжці я позначила, звідки я родом, а коли виходила отримувати нагороду, я отримувала її під українським прапором!», — зазначила MARUV.

Співачка в черговий раз підняла тему громадянства і зазначила, що є «світовим артистом». Вона заявила, що буде гастролювати там, де сама вважатиме за потрібне і не дозволить вішати на себе ярлики.

«Вистачить мене приписувати куди-небудь! Я не тільки громадянин країни, в якій я народилася, але ще й світової артист! Тому я буду їздити на премії та з концертами, куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина. Я співаю для всіх, кому подобається моя музика. У всьому світі я уявляю тільки себе і свою творчість, тому fuck off!» — підсумувала вона.

Користувачі Мережі розділилися на два табори. Частина підтримала позицію Корсун, а інші ж звернули увагу на те, що посаду артистки має під собою політичне підґрунтя.

«Якщо ви поза політикою, то для чого ці виправдання і уточнення? Для чого ці прапори? Кому яке діло від якої ви країни? Ви від світу музики і цього достатньо. Самі даєте привід себе вичитувати і обмовляти, тим, що надаєте таку важливість цього питання», «До цього посту нормально ставилась, тепер бачу яке воно…», «Головне не виступай на святі птахофабрики, і не вітай солдатів РФ з 23 лютого, а так все круто!», — йшлося в коментарях.





