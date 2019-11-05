Міносвіти тимчасово зупинить атестацію вузів у цьому році

Міністерство освіти і науки змушене призупинити атестацію вузів у цьому році, щоб здійснити донабір експертів, у тому числі міжнародних. Про це повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад за результатами засідання Нацради щодо розвитку науки і технологій, йдеться на сайті відомства.

У той же час університети зможуть пройти атестацію й отримати кошти на базове фінансування науки на початку 2020-го – між кращими розподілять вже не 100, а 400 млн грн.

«Кілька тижнів тому в МОН стартувала атестація, за підсумками якої ми вперше повинні були дати найкращим науковими напрямами у внз базове фінансування на науку. На 2019 рік на це було закладено 100 млн гривень. Аналіз та експертне оцінювання наукової діяльності повинні проводити незалежні експерти – всього в МОН було подано понад 900 анкет. Але за результатом їх аналізу та рейтингування кандидатів Комісія з атестації прийняла рішення про донаборе експертів – з підвищеними вимогами до кандидатів, а також із залученням міжнародних фахівців», – пояснила Ганна Новосад.

Вона підкреслила, що висока якість і неупередженість експертизи є пріоритетними для МОН, адже у суспільстві має бути довіра до атестації, за результатами якої розподіляються бюджетні кошти та яка проводиться на 5 років.

«Якість результатів і довіру до них набагато важливіше, ніж «гонка» за термінами атестації. У 2020 році на базове фінансування науки у внз передбачено вже 400 млн гривень, і дуже важливо, щоб розподіл цих коштів відбувалося на основі об’єктивних результатів оцінки», – зазначила міністр.

Передбачені на цей рік на базове фінансування 100 млн грн теж підуть на підтримку університетської науки. МОН запропонує уряду перерозподілити ці кошти на дофінансування пілотного проекту зі створення центрів колективного користування науковим обладнанням у вузах. Зараз відкриті 14 таких центрів у різних містах України.

Нацрада підтримала пропозицію МОН, рекомендуючи відстрочити атестацію і здійснити додатковий набір українських і закордонних експертів з числа вчених.