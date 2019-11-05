В Одесі хулігани у балаклаві підпалили автомобіль

Вдень у вівторок, 5 листопада, на вулиці Академіка Філатова в Одесі двоє молодиків у чорних масках підпалили автомобіль.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

Заявник розповів, що бачив двох хлопців у чорних масках, які вилили невідому рідину на лобове скло автомобіля і підпалили.

Після чого сіли на мопед і поїхали в напрямку площі Толбухіна. При обстеженні території, в районі Малиновського ринку патрульні помітили мопед з хлопцями, схожими по орієнтуваннях. Інспектори намагалися зупинити правопорушників, але ті ігнорували вимоги поліцейських і продовжували рух.

Після того, як патрульний автомобіль заблокував їх рух, правопорушники кинулися бігти в різні напрямки. Інспекторам поліції вдалося затримати одного з порушників. На місце події викликали слідчих для подальшого встановлення всіх обставин справи. Наразі встановлюється місцезнаходження втікача.