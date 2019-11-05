МЗС Литви розповів про роль Кремля у війні на Донбасі

Глава зовнішньополітичного відомства Литви Лінас Линкявичус стверджує, що Російська Федерація своїми діями перешкоджає мирному врегулюванню ситуації на Сході України.

Глава Міністерства зазначив, що розведення сил і засобів в районі Золотого, яке проходить зараз – це чутливий момент. Чиновник підкреслив, що перемир’я в Донецькій і Луганській областях в черговий раз не дотримується. Глава МЗС Литви заявив: «Все це як би відсувається і відразу ж критика з боку Росії, що неможливо домовлятися. До цього треба з одного боку звикнути, з іншого — дуже твердо триматися. Найбільша перешкода цього процесу — те, що Росія є нейтральною стороною, хоча є активним учасником цього конфлікту. Хоча офіційно вони такими не вважаються».

В цей же час він констатував, що країна-агресор Російська Федерація, незважаючи на обіцянки допомоги у врегулюванні ситуації, робить все навпаки.