На Полтавщині п’яний батько до смерті забив шестимісячного сина

Поліція Полтавщини розслідує загибель шестимісячного хлопчика в одному із сіл Лубенського району.

Про це повідомив на facebook-сторінці речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

Про трагедію правоохоронцям стало відомо від лікаря. За попередньою інформацією, дитину до смерті забив п’яний батько. Тіло хлопчика направили в обласне бюро судово-медичної експертизи для з’ясування причини смерті.

У поліції за даним фактом вже відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного у вбивстві дитини затримали, зараз йде слідство.