«Будівництво століття»: окупанти вирішили спорудити ще один Кримський міст

Окупанти вирішили встановити в аннексированном Криму мініатюрну копію незаконно побудованого Керченського мосту.
Інсталяцію планують поставити в Комсомольському парку Керчі. Об’єкт буде точною копією «будівництва століття» в мініатюрі довжиною 55 метрів. Вага будови – 3,5 тонни. «Глава» Керчі впевнений, що даний об’єкт буде «точкою тяжіння» городян і туристів.
Зазначається, що будівництво вже почалося – верхня частина конструкції успішно встановлена.
У Криму будують копію Керченського мосту
Крим.Реалії
У Криму будують копію Керченського мосту
У Криму будують копію Керченського мосту
У Криму будують копію Керченського мосту