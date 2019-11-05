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«Будівництво століття»: окупанти вирішили спорудити ще один Кримський міст

05.11.2019

Окупанти вирішили встановити в аннексированном Криму мініатюрну копію незаконно побудованого Керченського мосту.

Інсталяцію планують поставити в Комсомольському парку Керчі. Об’єкт буде точною копією «будівництва століття» в мініатюрі довжиною 55 метрів. Вага будови – 3,5 тонни. «Глава» Керчі впевнений, що даний об’єкт буде «точкою тяжіння» городян і туристів.

Зазначається, що будівництво вже почалося – верхня частина конструкції успішно встановлена.

У Криму будують копію Керченського мосту

Крим.Реалії

У Криму будують копію Керченського мосту

У Криму будують копію Керченського мосту

У Криму будують копію Керченського мосту

 

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