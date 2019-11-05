Український газ розіграли по-батьківськи

Як батько міністра оборони Андрія Загороднюка обійшов батька старшого слідчого ГПУ Юрія Кривобока в боротьбі за газовий ресурс ціною в 5 млрд грн

Як відомо, минулого тижня на майданчику ProZorro.Sale були підведені підсумки електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами Западнотокарско-Краснянської нафтогазової площі (Луганська обл.). Його переможцем була визнана компанія ТОВ «Надра Карбон», що запропонувала за цей лот 1,65 млн грн при стартовій ціні 1,53 млн грн. Другий претендент – ТОВ «Дашава» – зупинився на пропозиції 1,535 млн грн, дозволивши, таким чином, переможцю отримати ліцензію терміном на 20 років практично без боротьби.

«За результатами сейсморозвідки, які були виконані сейсморазведочными партіями ПГРЭ ВДО «Укргеофізика» в 1980-1982 рр, Западнотокарско-Краснянська структура являє собою типовий нафтогазоносний об’єкт, екранований розривними порушеннями» – таке барвисте опис пішов у приватні руки об’єкта дала Державна служба геології та надр.

Більш показовим виглядає інша цифра – перспективні запаси нафтогазової площі оцінюються в 900 млн кубометрів газу. За нинішніми цінами блакитного палива для промислових споживачів це більш ніж 5 млрд грн виручки.

На фото – сім’я Кривобока

Торги так і залишилися б малопомітним подією, якби не два «але» – і обидва вони приховані у складі засновників обох компаній, разыгравших між собою газовий промисел. ТОВ «Дашава» було створено тільки в травні цього року і оформлено на 68-річного жителя Оболоні Василя Кривобока. За даними «ОЛІГАРХА», це батько старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юрія Кривобока. Останній отримав скандальну популярність в 2017 р після виходу розслідування PROSUD, зафіксував величезна кількість майна і доходів членів його сім’ї. Досить сказати, що Кривобок виявився власником особняка площею понад 1,8 тис. кв. м. в елітному селищі Козин під Києвом і десятків земельних ділянок, ринкова вартість яких може вимірюватися мільйонами доларів.

Чому компанія прокурорського батька фактично здала без бою такий багатообіцяючий джерело доходу, як Западнотокарско-Краснянська площа? Точну відповідь невідомий, але в даному випадку Кривобок, схоже, не мав ні шансів, ні мети перемогти. Справа в тому, що «Надра Карбон» входить в сервісну нафтогазову групу «Надра» (Nadra Group), яка спеціалізується на наданні інвесторам нафтогазовидобувних проектів і компаніям, які розробляють родовища нафти і газу послуг при плануванні та супроводі видобутку вуглеводнів.

Цю компанію офіційно контролює бізнесмен Павло Загороднюк, син якого Андрій Загороднюк в серпні нинішнього року очолив Міністерство оборони України, а пізніше став членом РНБО. При цьому Павло Загороднюк повинен дуже добре знати Василя Кривобока, оскільки останній, як з’ясували, до квітня 2019 року був членом наглядової ради групи «Надра» – тобто фактично працював на Загороднюка.

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Своїм призначенням міністром оборони Андрій Загороднюк частково може бути зобов’язаний давньої активної громадянської позиції: з початку військової агресії Росії проти України в 2014 р він почав надавати волонтерську допомогу ВСУ, а пізніше очолив Офіс реформ при Міноборони.

За інформацією ЗМІ, з новообраним президентом Володимиром Зеленським Загороднюка Андрія познайомив його колега по «волонтерського цеху», нинішній глава парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. Але вся ця історія не скасовує значущості інших обставин: за плечима Загороднюка-старшого три десятки років роботи в нафтогазовій сфері, протягом яких він придбав авторитет в очах найвпливовіших учасників цього сектора, головним серед яких можна вважати самого впливового представника «покоління Зе» Ігоря Коломойського.

На фото – Андрій Загороднюк

Непрямим прикладом їх добросусідських відносин є те, що навесні цього року Павло Загороднюк став незалежним членом наглядової ради «Укрнафти» за пропозицією «приватівських» акціонерів цієї компанії. При цьому знаючі люди кажуть, що новий член НС є «абсолютно лояльним» до «Привату». Прикладав нинішній олігарх №1 України руку до того, що структура члена НС «Укрнафти» легко отримала право розробки площі з запасами газу на 5 млрд грн, достеменно невідомо. Але факти такі, що до цього Загороднюку довгі роки не вдавалося зайняти місце під сонцем на ринку видобутку вуглеводнів.

За даними ЗМІ , в його групу «Надра» ще з середини 90-х років входить декілька підприємств, зайнятих у сировинний енергетичній сфері. Так, ТОВ «Надра Тунивская» з початку 2000-х створила з державною «Чернігівнафтогазгеологією» спільний проект по розробці Тунивской зони структур. Приблизно в той же час ПРАТ «Гео простір плюс», також входить у групу «Надра», одержала у свою власність права на розробку Королівського Станівського та газових родовищ, Завидовского ділянки (всі три – Закарпатська обл) і Семиренской площі (Волинська обл.).

Здавалося б, викуплені згаданою вище компанією «Надра Карбон» права на розробку Западнотокарско-Краснянської нафтогазової площі (Луганська обл.) були б непоганим доповненням до наявного ресурсного портфелю. Але біда в тому, що жодна з вищевказаних майданчиків так і не була введена в експлуатацію. «На сьогодні всі ті «старі» ліцензії анульовані. В основному, унаслідок закінчення терміну дії дозволів (як правило, вони видавалися на 5 років). Їх не продовжували тому, що ліцензіат не виконував заявлену програму робіт», – говорить джерело.

За його словами, тодішньому сплеску активності структур Павла Загороднюка він багато в чому зобов’язаний партнерськими відносинами з Іваном Дияком, який як раз в той час був заступником голови «Нафтогазу України», але ближче до середини 2000-х впливовість Діяка «здулася», а разом з нею – і газодобувні плани Загороднюка.

Незважаючи на цей провал, його modus vivendi і сьогодні залишається колишнім: входять в групу «Надра» компанії надають технічні послуги в галузі видобутку нафти і природного газу. Їх клієнтами часто є згадана «Укрнафта» і державна «Укргазвидобування», а тепер Загороднюк отримав, напевно, кращу за весь час можливість попрацювати на себе, зайнявшись газовидобутком на власному родовищі.

oligarh.media