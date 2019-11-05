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Пожежа в ТЦ в Миколаєві: евакуйовано сотні людей

05.11.2019

Увечері у вівторок, 5 листопада, у торговому центрі «33 квадратних метри», розташованому на вулиці Космонавтів у Миколаєві, сталася пожежа.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Про те, що в торговому центрі є вогнище, стало ясно після того, як приміщення торгового центру затягнуло димом.

На місце події прибули пожежники. З приміщення торгового центру евакуювали всіх відвідувачів і персонал. Будівля повністю знеструмлено. В даний час біля входу в торговий центр стоїть кілька автомобілів пожежної охорони, всередину будівлі протягнуті пожежні рукави, за яким до місця загоряння інтенсивно подається вода.

В приміщення ніхто не пропускають. Як вдалося з’ясувати виданню, вогнище спалаху знаходиться у взуттєвому магазині.

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