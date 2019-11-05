«Це страшно навіть чути, не те, щоб дивитися»: Офіцер ЗСУ оприлюднив відео обстрілу бойовиками селища з дітьми

Сьогодні, п’ятого листопада поточного року підрозділи незаконних збройних формувань на Донбасі влаштували нові провокації в зоні Операції об’єднаних сил.

Мова йде про обстріл терористами селища Новотошковское, що в Луганській області. Більш детально про це офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, він же «Штірліц» розповів на своїй сторінці в соціальній мережі, опублікувавши відео обстрілу.

Згідно словами офіцера Збройних сил України Штефана, жертв в результаті інциденту немає. Офіцер додав, що члени НВФ відкрили вогонь з забороненого озброєння. Він пише: «Дітей, які перебували в той час у школі, евакуювали в бомбосховище».



Нагадаємо, раніше сьогодні ми вже повідомляли, що протягом вчорашньої доби, четвертого листопада представники незаконних збройних формувань двадцять разів порушили режим припинення бойових дій. Зокрема, вони стріляли з артилерії 122-міліметрового калібру, мінометів 82 і 120 міліметрів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів крупного калібру, а також іншої стрілецької зброї.