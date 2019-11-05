Гордон заявив, що Зеленський голодує і недосипає

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що президент України Володимир Зеленський недосипає, а також у нього немає часу для того, щоб нормально поїсти.

Про це він розповів в інтерв’ю російському виданню “Комсомольская правда”.

За словами журналіста, у нього відбулася зустріч із Зеленським в Офісі президента, під час якої глава держави “накинувся на печиво і хаотично запивав його водою”, тому що був дуже голодним. “Це було в Офісі президента, на Банковій, поставили там вази з печивом. І президент одразу накинувся на печиво, як зголоднілий людина.

Я запитав: а що сталося? Він каже: я голодний, просто немає часу поїсти. І це печиво він хаотично запивав водою. Тобто змучений чоловік роботою. Це видно. Синці під очима. Недоспавший, недоевший. Але щиро намагається щось зробити для своєї країни. У мене немає ніяких сумнівів сьогодні, через більш ніж півроку після виборів, що він реально хоче увійти в підручники української історії. Він хоче зробити те, чого не зробив до нього ніхто з попередників”, – сказав Гордон.