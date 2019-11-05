Під загрозою унікальні ліси: The New York Times написала про скандальному проекті Коломойського у Карпатах

На території гірського масиву Свидовець в українських Карпатах (Закарпатська область) можуть побудувати мега-курорт. Проект пов’язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Статтю про це опублікувала американська газета The New York Times. Як стверджує автор, журналіст Ендрю Хіггінс, робота по просуванню ідеї будівництва гірськолижного туристичного курорту активізувалася після повернення Коломойського в Україну.

Зокрема, активісти звернули увагу на початок регіоні дорожніх робіт, які чиновники називають частиною регулярного ремонту.

«Однак противники зайшов у глухий кут проекту гірськолижного курорту в цьому районі бачать перші конкретні ознаки того, що завдяки відродженому впливу Коломойського один з найбільш тендітних, незайманих і важкодоступних районів Європи знаходиться під загрозою», – сказано в тексті.

«Свидовець – це тест для нового президента України, чи є він незалежним або знаходиться під контролем Ігоря Коломойського», – зазначила в коментарі New York Times екоактивистка, засновниця руху Free Svydovets Ірис Дель Соль.

Журналісти додали, що керівник гірськолижного курорту «Буковель» Олександр Шевченко, давній бізнес-партнер Коломойського, спростував можливі зв’язки бізнесмена з будівництвом на Свидовці. Він сказав, що це тільки «чутки» і «казки».

Стаття The New York Times

Однак, Коломойський є одним із засновників ТОВ «Скорзонера», на прохання якої Рахівська і Тячівська районні адміністрації розробляли детальні плани території мега-курорту на Свидовці.

New York Times посилається також на лист від ТЗОВ «Скорзонера», адресоване районної адміністрації з розробки проекту і запевненнями про наміри реалізувати «видатний туристичний проект».

У статті йдеться також про природної цінності Свидовця. Зокрема, кандидат біологічних наук Богдан Проць заявив про унікальність території та важливості її збереження не тільки для України, але й для сусідніх держав, оскільки територія впливає на рівень води та її якість у річці Тиса – притоці Дунаю.

The New York Times

Крім великої кількості червонокнижних рослин, поблизу території, де планується будівництво, знаходяться букові ліси Карпат – об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Еколог, керівник ГО «Экосфера» Оксана Станкевич-Волосянчук у розмові з журналістами висловила думку про те, що в ідеї забудови Свидовця – приховані плани власників «Буковеля» отримати контроль над водними запасами гірського масиву, оскільки курорт в Поляниці вже має серйозні проблеми з водою.

Кажуть, що місцеві жителі висловлюють стурбованість відсутністю повної інформації про можливе будівництво. У 2017 році був поданий позов, зараз справа за Свидівцю знаходиться у Верховному Суді України.

Мешканець села Лопухово Валерій Павлюк, один з позивачів, стверджує, що після публічного висловлювання проти будівництва і початку судового процесу, він відчув на собі «помста» з боку влади.

Його бізнес нібито опинився під прицілом зі сторони різноманітних держструктур, зокрема, екоінспекції. «Вони просто хотіли налякати», – сказав журналістам Павлюк.

У свою чергу голова сільської ради Чорної Тиси Іван Павлючка вважає, що «якщо цього проекту не буде, то тут не буде нічого: ні нових доріг, ні нових шкіл, ні робочих місць «.

Учений Богдан Проць додав, що розуміє зацікавленість сільського голови в економічних перспективах, але підкреслив, що місцевим жителям «продають купюру».

«Для Коломойського це просто іграшка. Він не дуже цікавиться розвитком гірськолижного курорту. Він просто хоче показати свій вплив», – припустив він.

Як писали, в 2018 році представники організації Free Svydovets, Bruno Manser Fonds, Forum civique européen і Європейського кооперативу Longo Маі звернулися в українське посольство в Швейцарії (р. Берн) і передали послу офіційне звернення про захист Карпатських лісів із-за можливого будівництва біля гірського хребта Свидовець.

Раніше активісти забили тривогу із-за того, що в Закарпатській області в Рахівському районі хочуть вирубати 14 тис. га лісу, щоб побудувати туристичний комплекс.