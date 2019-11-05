Під Одесою школяр викинувся з 16-го поверху, залишивши передсмертну записку

У місті Чорноморськ Одеської області школяр вчинив самогубство, викинувшись з 16-го поверху.

Про це повідомляє поліція Одеської області. Тіло 11-класника виявили близько 18:00 біля одного з багатоповерхових будинків.

У його особистих речах виявлена передсмертна записка.

«Встановлено, що загиблий вистрибнув з балкона 16-го поверху багатоквартирного будинку. Попередньо, на його тілі ознак насильства не виявлено», – йдеться в повідомленні.

За місцем проживання і навчання юнак характеризується позитивно, виховувався у благополучній родині.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються причини, які призвели до цієї події, і вирішується питання про її правову кваліфікацію.