У Мін’юсті знайшли коробки з скаргами людей на роботу відомства

Міністр юстиції України Денис Малюска розповів про декількох ящиках з прихованою вхідною документацією, які виявили в будівлі відомства.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, захованих в ящиках знаходилися звернення і скарги громадян на роботу підконтрольних Міністерству юстиції.
«Знайшли кілька ящиків прихованої вхідної кореспонденції, яка несла ризики для «схематозников» і яку співробітники Мін’юсту, відповідальні за діловодство міністерства, заховали, ймовірно, на замовлення третіх осіб. Судячи з усього, на вхідної кореспонденції був встановлений корупційний фільтр: на деяких документах проставляли «мінус» і їх ховали, а потім і знищували. Про якихось інших важливих документах повідомляли стороннім зацікавленим особам. А зовсім нікому не потрібний мотлох відразу брався в офіційну роботу», — написав міністр.
Він вважає, що ці листи були заховані попередньою командою. До того ж більшу частину скарг «зачистили, так як вона могла розкрити корупційну діяльність».
Зокрема у листах були присутні скарги на роботу:
- Державної виконавчої служби;
- Державної архівної служби;
- Державної пенітенціарної служби;
- Державної реєстраційної служби;
- Державної служби з питань захисту персональних даних;
- Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції.