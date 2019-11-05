У Мін’юсті знайшли коробки з скаргами людей на роботу відомства

Міністр юстиції України Денис Малюска розповів про декількох ящиках з прихованою вхідною документацією, які виявили в будівлі відомства.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, захованих в ящиках знаходилися звернення і скарги громадян на роботу підконтрольних Міністерству юстиції.

«Знайшли кілька ящиків прихованої вхідної кореспонденції, яка несла ризики для «схематозников» і яку співробітники Мін’юсту, відповідальні за діловодство міністерства, заховали, ймовірно, на замовлення третіх осіб. Судячи з усього, на вхідної кореспонденції був встановлений корупційний фільтр: на деяких документах проставляли «мінус» і їх ховали, а потім і знищували. Про якихось інших важливих документах повідомляли стороннім зацікавленим особам. А зовсім нікому не потрібний мотлох відразу брався в офіційну роботу», — написав міністр.

Він вважає, що ці листи були заховані попередньою командою. До того ж більшу частину скарг «зачистили, так як вона могла розкрити корупційну діяльність».

Зокрема у листах були присутні скарги на роботу: