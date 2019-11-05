Чесні і порядні люди: В РНБО допускають, що ватажки «ЛДНР» залишаться на своїх посадах

Деякі ватажки, які очолюють окупаційні адміністрації в ЛДНР, – «чесні і порядні люди». Про це заявив депутат фракції «Слуга народу», радник секретаря РНБО Максим Ткаченко.

«Мені здається, що і на тій стороні зараз у влади є професійні люди, є осудні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру і повернення територій», — заявив він.

«Слуга народу» Ткаченко не виключає, що деякі з лідерів бойовиків збережуть свою владу і отримають посади вже після деокупації.

«З різних причин багато людей залишаються там, багатьох ми знаємо і я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади», — сказав Ткаченко.

Максим Ткаченко закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка. До 2014 року проживав в Луганську, де керував компанією ” Майстер-шоу, яка займалася організацією гастролей відомих артистів.

Концертний директор співачки Тіни Кароль. Був керівником компанії Квартал-концерт. Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах в Луганській області.