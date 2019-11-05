Цінні свідки: свідчення колишньої посла США в Україні Марі Йованович

Минулого тижня Палата представників США офіційно формалізувала свою процедуру імпічменту проти Дональда Трампа. За резолюцію, яка підтримала розпочаті процедури в рамках імпічменту, проголосувало 232 конгресмена проти 192 не погодилися. Для схвалення документу потрібно більшість у 218 голосів, так що демократи були близькі до провалу. Тим не менш, перше голосування в рамках імпічменту в Конгресі вони провели успішно.

Резолюція розширює охоплення процедури імпічменту, наказуючи комітетам по розвідці, фінансів, закордонних справ, нагляду і реформи, бюджету та юридичній підтримати імпічмент, а також координувати свої зусилля в розслідуванні діяльності Трампа. Крім того, саме цей документ відтепер переводить всі свідчення і свідоцтва чиновників щодо скандалу Трампа з Україною в публічну площину. Таким чином, Конгрес почав публікувати вже взяті свідчення учасників, фігурантів і свідків скандалу навколо Трампа і Зеленського, який і став підставою для оголошення процедури імпічменту. І першим оприлюдненим свідченням стали свідчення колишньої посла США в Україні Марі Йованович, яка фігурувала в документах про ймовірне тиску Трампа на Україну, і заявляла, що її могли звільнити з займаної посади з політичних мотивів.

Вашій увазі – переклад тексту показань Марі Йованович на слуханнях профільних комітетів Конгресу, що відбулися 11 жовтня цього року. Оскільки весь текст показань – це 317 сторінок, я свідомо скорочував його, щоб перевести найважливіші моменти, при цьому намагаючись залишити максимально багато уваги словами самої Йованович. З ПОВНИМ текстом показань ви можете ознайомитися тут.

Голова: Добре. Займайте свої місця, будь ласка. Доброго ранку, пані посол, і ласкаво просимо в спеціальний постійний комітет з розвідки, який у співпраці з комітетами по нагляду і закордонних справ проводять розслідування в рамках офіційної процедури імпічменту, запущеної Палатою представників США […]

Шановна посол, прошу вас підняти свою праву руку вгору і встати для приведення до присяги. Присягати ви, що будете говорити на цих слуханнях правду і нічого, крім правди?

М. Йованович : Клянуся.

Голова : Дякую. Стенограма відобразить, що свідок був приведений до присяги за повною процедурою. Тепер ви можете сісти. Наскільки я розумію, у вас є вступне виступ. Прошу вас.

М. Йованович : Дякую. Голова Шифф, р-н Джордан, інші співробітники комітетів, хто сьогодні з нами, дякую вам за цю можливість виступити з заявою. Спершу, я хочу представитися. Для мене було великою честю служити американському народу протягом останніх 33 років в якості працівника дипломатичної служби при шести адміністраціях – чотири республіканські і дві демократичні. Я працювала в семи різних країнах, п’ять з яких були важкими посадами. Мене тричі призначили послом, двічі під час республіканського правління і один раз у період роботи демократичної адміністрації.

Протягом всієї моєї кар’єри я залишалася вірною присяги, яку дипломати зобов’язані шанувати і пам’ятати кожен день – я захищатиму Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, внутрішніх і зовнішніх, і я буду вірною їй у всі часи […]

Завдяки самопожертві і віддачі своїх батьків, я зуміла вступити в Прінстонський Університет, де фокусом мого навчання стали країни пострадянського простору. І враховуючи мій бекграунд, для мене було честю втілювати ці принципи в життя, працюючи на дипломатичній службі. Я була послом США в Україні з серпня 2016 року по травень 2019 року. Наша політика, повністю підтримана і демократами і республіканцями, полягала в тому, щоб зробити з України стабільна, демократична держава з сильною ринковою економікою, інтегрованою в Європу. Україна – суверенна країна, чиї кордони непорушні, і чий народ має право самостійно визначати свою долю. Це – фундаментальні принципи нашої політики.

З-за геостратегічного розташування України, яка межує з Росією на сході і чотирма країнами-членами НАТО на заході, що омивається теплими водами багатого на нафту Чорного моря на півдні, для нас критично важливим залишається збереження України як вільної і демократичної держави, продовжує стримувати експансіонізм Росії.

Анексія Росією Криму, її вторгнення на схід України і встановлення де-факто контролю над Азовським морем чітко свідчить про те, що Росія збирається проводити підривну політику щодо України. Якщо ми дозволимо Росії робити все, що вона побажає, ми створимо прецедент, про який будемо шкодувати багато десятків років у подальшому.

Таким чином, підтримка євроінтеграції України та протидія зусиллям Росії з дестабілізації України стало пріоритетом нашої політики, особливо після протестів українців на Майдані в 2014 році, коли вони зажадали стати частиною Європи і жити у відповідності з верховенством права. Такою була політика США, коли я стала послом в серпні 2016 року, і ця політика була підтримана знову з приходом нової адміністрації в 2017 році […]

А тепер я хочу коротко розповісти про деяких конкретних питаннях, згаданих у медіа, і про яких, я так припускаю, ви мене будете питати. Значить, ще раз повторюся. Я прибула в Україну 22 серпня 2016 року і покинула цю країну 20 травня 2019 року. Кілька подій, які мають відношення до сьогоднішніх слухань, відбулися ще навіть до того, як я стала послом. Ось деякі з них:

Оприлюднення так званої «чорної бухгалтерії» та подальша відставка Пола Манафорта зі штабу Трампа; лист посольства, надісланий у квітні 2016 року в Генпрокуратуру України щодо розслідування проти Центру протидії корупції (ЦПК); відхід зі своєї посади генерального прокурора Віктора Шокіна, з яким я ніколи не зустрічалася. Всі ці події відбулися до мого прибуття.

Існують і деякі процеси, що відбулися вже після того, як мене відкликали з України. Це телефонна розмова Президента Трампа з Президентом Зеленським 25 липня, численні обговорення цього дзвінка в пресі і припинення військової допомоги Україні влітку 2019 року, про яку повідомляли ЗМІ. Все це відбулося після того, як я виїхала з країни.

Стосовно період мого перебування в Україні. Я хочу чітко, категорично заявити, що я ніколи, самостійно або через інших людей, прямо або побічно, не доручала, пропонувала чи просила в якому б то не було вигляді державні органи України або когось ще утримуватися від розслідування реальних корупційних справ.

Як нещодавно визнав пан Луценко – колишній генпрокурор України – твердження про те, що я нібито створювала, поширювала або озвучувала йому в усному порядку якісь списки осіб, проти яких не можна проводити розслідування, є помилковим. І це історія, від якої сам пан Луценко протягом часу відмежувався.

Таким же помилковим є і твердження про те, що я є нелояльною Президенту Трампу. Я чула з ЗМІ звинувачення на мою адресу про те, що я нібито просила своїх співробітників в посольстві ігнорувати накази Президента, оскільки його мали піддати процедурі імпічменту. Це брехня. Я ніколи не говорила такого нікому з співробітників посольства або кому-небудь ще.

Йдемо далі. З адміністрації Обами до мене не надходило ніяких прохань допомогти передвиборної кампанії Клінтон або завдати шкоди кампанії Трампа, а якщо б вони навіть попросили, то я б ніколи не зробила цього. Я ніколи не зустрічала Хантера Байдена, і не мала з ним жодних прямих чи непрямих контактів. Зрозуміло, я бачилася з Віце-президентом Байденом кілька разів протягом моєї багаторічної служби в уряді. Однак ні він, ні хто-небудь в адміністрації, ніколи не піднімали зі мною – прямо або побічно – питання компанії «Burisma» або Хантера Байдена.

Щодо мера Джуліані, я бачилася з ним зовсім небагато, всього три рази, наскільки я пам’ятаю. Жодна з цих зустрічей не стосувалася обговорюваної ситуації. Я не знаю мотивів, які стоять за критикою Джуліані в мою сторону. Однак певні особи, згадані в ЗМІ та пов’язані з Джуліані, могли вважати, що наша антикорупційна порядок в Україні могла перешкодити їх особистим або фінансовим інтересам.

Нарешті, в кінці квітня Держдепартамент попросив мене залишитися в Україні в якості посла ще на один рік до 2020 року. Однак незабаром мене різко відкликали до Вашингтона, наказавши прилетіти найближчим рейсом. Зрозуміло, що ми захочете запитати мене, чому ж моя каденція так швидко завершилася. Я теж хотіла це дізнатися, і намагалася з’ясувати, що сталося.

Я зустрілася з блейк, який повідомив мені, що моя місія в Україні була завершена достроково. Він сказав мені, що Президент втратив до мене довіру і більше не бажає бачити мене в якості посла. Заступник держсекретаря заявляв, що проти мене розгорнули скоординовану кампанію, і Держдепартамент перебував під тиском з боку Президента, що бажав мене змістити з посади з літа 2018 року. Він повідомив мені, що я не зробила нічого поганого, але цей відгук не був схожий на всі інші. Цим травнем я покинула Україну назавжди.

Хоча я розумію, як і всі тут, що моя служба залежить від волі Президента, однак мені складно було повірити в те, що уряд США вирішив позбутися від посла, грунтуючись, наскільки я можу судити, на помилкових і безпідставних твердженнях з боку людей з досить сумнівними мотивами. Що ще гірше: усе це відбувалося в особливо важкий для наших двосторонніх відносин з Україною період після обрання нового Президента. Це був момент, коли наступність у посольстві США була вкрай важливою.

Перед тим, як я закінчу, я хотіла б висловити своє розчарування і смуток, які я відчувала, коли відбувалися ці події. Я служила країні понад 30 років. Я з гордістю захищала і просувала американські інтереси як представник американського народу і шістьох різних Президентів протягом трьох десятиліть. І все це час я, як і мої колеги в Держдепартаменті, відчувала сакральне довіру до нашого уряду […]

Ці базові поняття вже втрачені. Сьогодні ми бачимо, як Держдепартамент послідовно атакують ззовні і вихолощують зсередини. Керівництво Держдепартаменту і Конгрес повинні діяти разом, щоб захистити цю велику інституцію і її тисячі лояльних і ефективних співробітників. Нам необхідно відродити дипломатію як першорядний інструмент просування американських інтересів і як першу лінію оборони США. Боюся, що якщо ми цього не зробимо, то завдамо інтересам нашої нації непоправної шкоди, не тільки у вигляді бесповоротных і тривалих звільнень багатьох з лояльних і найталановитіших держслужбовців. Але це також буде виявлятися і в тому, що наші дипломати, докладаючи всіх зусиль, щоб представляти націю за кордоном, будуть постійно зустрічатися з питаннями від наших партнерів, а чи справді вони говорять від імені Президента, а значить: чи можна їм довіряти як надійним партнерам.

Шкода наноситься, коли приватні інтереси обходять професійних дипломатів заради власної, а не суспільної вигоди. Шкода наноситься, коли наші вороги і інші актори бачать, як легко маніпулювати нашою системою, використовуючи домисли і обман. В таких умовах, єдині інтереси, на користь яких грає ця ситуація – це стратегічні інтереси наших супротивників, таких як Росія, поширює хаос і підриває інститути та норми, які США допомагали створювати і бенефіціарами яких ми були протягом останніх 75 років.

Я пишаюся своєю роботою в Україні. Посольство США під моїм керівництвом являло й просувало інтереси нашої країни так, як вони були артикульовані спершу адміністрацією Обами, а потім і адміністрацією Трампа. Наші зусилля були цілеспрямованими, і незабаром успішними в боротьбі з корупцією в Україні, яка завдала удар, продаючи необґрунтовані теорії змови всім, хто готовий був почути. На жаль, хтось прислухався, і наша країна не гідна цього. Спасибі вам за надане час, я готова відповісти на ваші питання.

Голова: Спасибі за ваше вступне слово, пані посол.

Сесія питань-відповідей

Комітет : Коли ви вперше дізналися, що Руді Джуліані проявляє інтерес або вже контактував з ким-то в Україні?

М. Йованович : Ймовірно, десь у листопаді-грудні 2018 року.

Комітет : Опишіть обставини того, як ви вперше дізналися про це.

М. Йованович : По суті, це деякі люди в українському уряді, які розповіли про те, що колишній генпрокурор р-н Луценко контактував з мером Джуліані, і про те, що у них були якісь плани і що вони мали намір щось зробити, в тому числі щодо мене.

Комітет : тобто, ви вперше дізналися про це від українських представників?

М. Йованович : Вірно.

Комітет : чи Знали ви, як вони отримали цю інформацію?

М. Йованович : Ну, я можу розповісти свою думку, це не якийсь факт. Враження, яке в мене склалося і як мені це доносили: г-н Луценко занадто вільно обговорював це в певних колах, якщо ви розумієте, і тому про це дізналися ті, які захотіли поділитися цим з нами.

Комітет : Це були представники української влади?

М. Йованович : Так.

Комітет : Можна вас попросити описати для нас, хто такий колишній генпрокурор Луценка, і дати нам трохи контексту про його бекграунді і оцінити його діяльність?

М. Йованович : Звичайно. Він український політик. Він знаходиться в українській політиці десь близько 20 років, і в різні часи обіймав високі посади. Він політичний союзник колишнього Президента Порошенко. Принаймні, він БУВ їм на момент мого від’їзду. Я не знаю, яка у них ситуація зараз. Він також був головою фракції політичної партії Порошенка у Верховній Раді (це український парламент) до весни 2016 року, коли його призначили генеральним прокурором.

Комітет : А він юрист?

М. Йованович : Немає.

Комітет : А як тоді він став генпрокурором?

М. Йованович : Верховна Рада проголосувала за закон, який дозволив зробити для нього виняток, і це прописали, наскільки я пам’ятаю, чи в окремому законі, чи то в Конституції.

Комітет : тобто, він був генпрокурором весь час, поки ви були послом в Україні, все вірно?

М. Йованович : Вірно.

Комітет : Можете коротко описати, яка роль генерального прокурора в Україні?

М. Йованович : Так. Оскільки Україна – це країна в стані переходу, то ця посада все ще підлягає реформуванню. Позиції генпрокуратури досить сильні – це спадщина Радянського Союзу. Генпрокурор відповідальний за розслідування за типом ФБР, так і, наприклад, за процесуальні дії. Це величезні повноваження.

Луценка призначили туди для реформування цього органу, поділу процесуальних і слідчих функцій, проведення реальних реформ, оскільки ГПУ бачилася багатьма як інструмент корупції, який дає людям вигоди. Вони могли відкривати або закривати справи, в залежності від того, від кого і до кого переходять гроші, і це впливало на життя звичайних людей. Таким чином, за іронією долі, це місце було джерелом розквіту корупції. І Луценко прийшов туди, щоб все очистити.

Комітет : Йому вдалося це?

М. Йованович : Немає.

Комітет : Як би ви описали його особисто?

М. Йованович : Він дуже розумний, і може бути досить чарівним. На мій погляд, він – опортуніст і буде дружити з тими (а іноді і з усіма одночасно), чия політична або економічна порядку найкраще відповідають його інтересам.

Комітет : чи Можете ви охарактеризувати його як корумпованої людини?

М. Йованович : Звичайно ж, я чула, як багато люди називали його корумпованим, і, безумовно, існує безліч історій про його діяльності, які можуть про це свідчити.

Комітет : У своєму виступі ви згадували про те, що навколо вас поширювали неправдиві твердження. Чи був пан Луценко серед тих осіб, які поширювали про вас неправдиву інформацію?

М. Йованович : Так.

Комітет : А тепер давайте повернемося до першого разу, коли ви дізналися про участь у цьому Руді Джуліані. Тоді, в кінці 2018 року, які, на вашу думку, інтереси переслідував Джуліані в Україні?

М. Йованович : Я не була впевнена повністю, але у нього були клієнти в Україні, так що, можливо, справа була в цьому. Однак він також є і адвокатом Президента. Тому я не зовсім розуміла, що відбувається.

Комітет : Ви зуміли в результаті дізнатися про те, що його цікавило в Україні?

М. Йованович : Я читала новини і дивилася телевізор, як і всі присутні, так що так, я вже знаю.

Комітет : чи Були у вас в подальшому будь-які розмови з представниками українського уряду про інтереси Джуліані в Україні?

М. Йованович : Так, були. Більшість із них проводилися не зі мною особисто, а з співробітниками посольства, але так, у мене були й інші розмови.

Комітет : І що ви дізналися про інтереси Джуліані в Україні з своїх обговорень або переговорів ваших співробітників в посольстві?

М. Йованович : Я дізналася, що, по суті, між Джуліані і паном Луценком було кілька зустрічей. Вони намагалися…вірніше, я змушена сказати, що пан Луценко намагався знайти спосіб мені нашкодити. Я поняття не мала, що це могло означати. Але, як ви розумієте, зараз я вже бачу.

Комітет : Що ви бачите?

М. Йованович : Ну, що я більше не в Україні.

Комітет : Справедливо. Але опишіть ланцюжок вашого розуміння про те, що пан Луценко хотів завдати вам шкоди в США.

М. Йованович : На мій погляд…І я повторюся: почасти, я дізналася про це з розмов з людьми, які могли або не могли знати, що насправді відбувалося, і також з медіа, як українських, так і американських. Я не можу сказати, що я…

Комітет : Дозвольте перебити вас тут. Була якась частина цієї інформації отримана від заяв безпосередньо самого Джуліані?

М. Йованович : Так, які він давав пресі.

Комітет : Добре.

М. Йованович : Так ось. Я думаю, що пан Луценко не був радий тому, що наше посольство продовжувало вимагати реформування ГПУ. Адже він прийшов на цю посаду з трьома цілями: реформувати ГПУ, притягнути до відповідальності тих, хто вбивав невинних людей на Майдані під час Революції Гідності, і розслідувати справи, пов’язані з відмиванням грошей для повернення більш ніж $ 40 млрд., які розікрали попередній Президент і його оточення. Нічого з цього не було виконано. На наш погляд, це були гарні цілі, і ми хотіли стимулювати його і далі до них рухатися. Але цього не сталося.

Ми продовжували його підштовхувати, і, мені здається, йому це не подобалося. Від нашого посольства він хотів організації зустрічей з генпрокурором, директором ФБР і т. д. Він завжди говорив, що у нього є важлива для них інформація. Як, ймовірно, багато хто з вас знають, у нас для цього існують певні процедури. Керівники не можуть просто так приїхати на зустріч, а іноземний представник буде обсипати їх інформацією, яка може або не може бути корисною члена американського уряду. Це так не працює.

Тому, ми продовжували твердити йому, що він може зустрітися з нашим юридичним аташе, представником ФБР в посольстві. Саме для таких цілей – для обміну інформацією з представниками країни перебування – у нас в посольствах працюють співробітники ФБР, незалежно від того, яка це інформація. Але він не хотів ділитися інформацією. Тепер я вже розумію, що це була брехлива інформація про мене.

Комітет : Що за брехлива інформація?

М. Йованович : Ну, наприклад, те, що я згадувала у своєму вступному слові – про список осіб, яких йому не можна чіпати, який я нібито передавала йому.

Комітет : А ви передавали йому список?

М. Йованович : Немає.

Комітет : Була якась додаткова інформація, якою він хотів поділитися з представниками США?

М. Йованович : Я думаю, там було багато чого з тієї ж опери.

Комітет : В ЗМІ найчастіше повідомляли про те, що пан Луценко міг мати інформацію, пов’язану з Полом Манафортом та виборами 2016 року.

М. Йованович : Ага.

Комітет : Ви зуміли дізнатися що-небудь про одну з цих тем?

М. Йованович : Він не ділився зі мною інформацією.

Комітет : А ділився він з іншими представниками української влади, від яких ви дізналися про це?

М. Йованович : Думаю, так. На мій погляд, вони могли знати, що це частина більш обширних даних, якими він планував поділитися з паном Джуліані. […]

Комітет : чи Було там щось про Поле Манафорте або виборах 2016 року?

М. Йованович : Думаю, що так. Мені здається, це згадувалося і в його статті для видання «The Hill».

Комітет : А що щодо колишнього Віце-президента Байдена і компанії «Burisma»?

М. Йованович : Думаю, це також згадувалося в статті.

Комітет : чи Мали ви які-небудь переговори або з громадянами США в посольстві, або з офіційними особами України про інформацію, яку ви побачили в публікації в «The Hill»?

М. Йованович : У посольстві ми намагалися зрозуміти, що відбувається. Зрозуміло, я також була на контакті з колегами у Вашингтоні у Раді національної безпеки і в Держдепартаменті, щоб спробувати зрозуміти, що це було.

Комітет : І що ви дізналися?

М. Йованович : Небагато. Вірніше, мені здається, ніхто не був до кінця впевнений. 25 числа, на наступний день після появи статті в «The Hill», Держдепартамент зробив досить сильну заяву, в якій назвав звинувачення з боку Луценка помилковими, а потім, протягом тижня, як ви самі знаєте, це було у всіх новинах. Держдепартамент намагався зрозуміти, як їм краще реагувати. Це тривало той тиждень і наступну. Але я трохи дізналася з цього всього.

Комітет : В цьому контексті, чи були ви в курсі того, що пан Луценко та р-н Джуліані зустрічалися до цього?

М. Йованович : Так, думаю, це стало зрозуміло дуже швидко.

Комітет : Що ви маєте на увазі?