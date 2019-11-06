Держбюджет України – 2020: Гроші підуть на борги та армію

У неділю, 3 листопада, дотримуючись нової традиції приймати рішення у вихідний день, Кабінет міністрів України затвердив проект держбюджету на 2020 рік до другого читання. А вже у вівторок, 5 листопада, він буде представлений парламенту

“Сьогодні ми прийняли проект бюджету-2020 до другого читання, обробивши висновки Верховної Ради. Враховуючи рішення РНБО і комісії по розподілу коштів на інвестпроекти, бюджет прийнято з доопрацюванням”, — цитує міністра фінансів Оксану Маркарову прес-служба уряду.

За словами міністра, важливо якнайшвидше передати документ у Верховну Раду, так як важливий широкий діалог з колегами в парламенті і президентом.

Проект закону “Про державний бюджет України” на 2020 рік був внесений у парламент 15 жовтня і прийнятий у першому читанні 18 жовтня. До другого читання уряд має внести законопроект до 2 листопада.

Як попереджав прем’єр Олексій Гончарук, проект держбюджету-2020 може серйозно змінитися до другого читання. Вся справа в тому, що у нового Кабміну було дуже мало часу на підготовку головного кошторису країни, тому довелося використовувати напрацювання попередників — уряду Володимира Гройсмана.

Основні показники

Доходи держбюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені в сумі 1,079 трлн грн (2,79 трлн руб.). Це на 53 млрд грн (137,04 млрд руб.) більше, ніж у бюджеті на 2019 рік. У тому числі загального фонду — 962,7 млрд грн (2,49 трлн руб.), що на 34,2 млрд грн (88,43 млрд руб.) більше, ніж у цьому році.

Витрати на 2020 рік передбачені у сумі 1,170 трлн грн (3,03 трлн руб.), що на 57,9 млрд грн (149,71 млрд руб.) більше, ніж у бюджеті цього року.

Дефіцит держбюджету визначений у 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, але у відсотках це менше — 2,09% проти 2,28% рік тому).

У держбюджеті закладено зростання ВВП на 3,3%, інфляція — 6%, курс долара — 28,2 грн.

Платежі по державному боргу в 2020 році складуть близько 438,1 млрд грн (1,1 трлн руб.), з яких обслуговування державного боргу — 145,2 млрд грн (376 млрд руб.); погашення державного боргу — 292,9 млрд гривень (758,6 млрд руб.). Держборг повинен скоротитися з 62% до 54,1% ВВП.

Прогноз фінансування державного бюджету 2020 року з надходжень від приватизації державного майна приведений до реально можливим 5 млрд грн (13 млрд руб.), виходячи з підготовки об’єктів. Варто нагадати, що держбюджет 2019 року передбачав надходження від приватизації в 17 млрд грн (44 млрд руб.), однак виконання цієї статті доходів — вкрай низька через заблокованих конкурсів “великої приватизації”. У 2018 році замість запланованих 21,3 млрд грн (55,1 млрд руб.) від приватизації до держбюджету надійшло тільки доходи від “малої приватизації” в розмірі 202,9 млн грн (525,4 млн руб.).

Мінімальна зарплата становитиме 4723 грн (12 232 руб.).

Крім того, уряд збільшить прожитковий мінімум лише на 160 гривень (414 руб.), але хоче на 2400 (6216 руб.).

“Кабінету міністрів вжити рішучі кроки по наближенню до 2020 року розміру прожиткового мінімуму до його реальною величиною, яка може становити розрахунково близько 4251 гривню з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення”, — йдеться в тексті законопроекту.

Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету у наступному році складе рекордні 172,6 млрд грн (447 млрд руб.). А так як відсутні кошти навряд чи можна буде взяти «з повітря», то уряд, швидше за все, «розкидає» цю суму на всіх працюючих українців у вигляді нових податків і зборів.

Головне — силовики

Витрати на національну безпеку і оборону у проекті держбюджету становлять 245,8 млрд гривень (636,59 млрд руб.). Уряд запланував збільшити витрати на національну безпеку і оборону на 33,8 млрд грн (87,54 млрд руб.), що на 16,1% більше, ніж було виділено в 2019 році. Таким чином, витрати на оборону досягнуто 5,4% ВВП.

Загальні витрати на охорону здоров’я складають 108 млрд грн (279,7 млрд руб.) — це на 9,8 млрд (25,38 млрд руб.) більше, ніж у 2019 році. У відсотках від ВВП, це менше, ніж навіть в бюджеті на поточний рік — не дотягує до 3,5%. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, держава повинні спрямовувати на охорону здоров’я мінімум 5% ВВП.

На освіту планується направити 136,4 млрд грн (353,26 млрд руб.), що на 7,7 млрд грн (19,94 млрд руб.) більше, ніж у цьому році. Проект вперше передбачає витрати на розвиток вищих навчальних закладів в розмірі близько 300 млн грн (776,97 млн руб.).

Витрати на розвиток культури та інформаційної сфери складають 8,6 млрд грн (22,27 млрд руб.).

На розвиток дорожньої інфраструктури законопроектом планується направити рекордні 74,4 млрд грн (192,69 млрд руб.). У тому числі в Державний дорожній фонд — 69,7 млрд грн (180,5 млрд руб.), які планується спрямувати на розвиток мережі, утримання доріг державного значення, будівництво, реконструкцію і т. д. Незважаючи на всі обіцянки виділити на ремонт доріг в 2020 році суму близько 150 мільярдів гривень, проект державного бюджету містить у Дорожньому фонді набагато більш скоромну суму — всього 69 мільярдів, з яких на капітальний ремонт доріг державного значення може бути направлено не більше 30 мільярдів гривень. Інші кошти підуть на погашення боргів перед МФО та субвенції на ремонт та експлуатацію місцевих та комунальних доріг.

З думками про громадян

І вже у вівторок, 5 листопада, Кабінет міністрів України представить проект державного бюджету на 2020 рік.

“…Ми всім складом уряду презентуємо головний фінансовий документ країни наступного року для всіх українців”, — написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Facebook.

За його словами, в бюджет заклали “розвиток стратегічно важливих напрямів для людей”, одне з них — медицина. Глава уряду уточнив, що мова йде про систему екстреної медичної допомоги, але конкретних цифр не назвав.

Він додав, що уряд планує заробляти всередині країни за рахунок приватизації, внутрішніх і зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків.

“У проекті багато інноваційних речей, в яких закладена капіталізація і зростання. За рахунок цього у нас будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти”, — похвалився прем’єр.

Прем’єр особливо наголосив, що «уряд переходить від загальних тез про турботу до конкретних вимог і соціальних стандартів, які має гарантувати держава своїм громадянам».

Стабілізець

Разом з тим народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, присутній на засіданні КМУ, повідомив, що «між першим і другим читаннями Кабмін так і не знайшов коштів для підвищення зарплат вчителям. Додано разова виплата молодим вчителям у розмірі 10 прожиткових мінімумів (20 тис грн). Зміна власне зарплат вчителів залишилося на рівні інфляція +2%”.

Політолог, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник оцінив турботу уряду про громадян України.

«Виходячи з бюджету України на 2020 рік економічними пріоритетами нового уряду є:

1) Повернення боргів (438 млрд грн -37% дохідної частини бюджету) + візьмуть нових більш ніж 300 млрд грн;

2) Війна і безпека (МВС, ГПУ, СБУ, ДБР…) (246 млрд грн — 20%).

Ці 2 статті = 57% від усіх видатків бюджету-2020!!!

На залишок коштів фінансується утримання державного апарату, соціальна сфера, точкові ремонти інфраструктури і мінімальна підтримка сільського господарства (треба ж створити умови для експорту продукції сільського господарства з країни).

Тільки на інфляцію зростають доходи громадян (але не всіх, вчителям не вистачило!), скорочені субсидії, не знижені тарифи, відсутні точки зростання економіки…

Такий собі черговий СТАБІЛІЗЕЦЬ», — написав Руслан Бортник на своїй сторінці в Facebook.

Після подання проекту бюджету до першого читання Гончарук обіцяв, що під час підготовки до другого читання в бюджеті буде врахована програма діяльності уряду. Експерти не очікують великих змін, незважаючи на заяви прем’єра. На їхню думку, бюджет може бути відкоректований вже за підсумками I кварталу 2020 р., коли буде зрозуміло, як почнуть працювати нові закони — як прийняті, так і ті, що належить прийняти.