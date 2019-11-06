Щоб на гаджетах було російське, їх треба робити в Росії

«Держдума 5 листопада у першому читанні ухвалила законопроект, який передбачає попередню російського програмного забезпечення (ПЗ) на продавані гаджети. У пояснювальній записці говориться, що вітчизняний софт буде більш зручним для російських користувачів. Мова йде про його установки на смартфони, комп’ютери і телевізори з функцією Smart TV».

Можу відкрити депутатам маленький секрет. Для того, щоб на смартфонах, комп’ютерах, телевізорах було російське, їх треба робити в Росії. Хоча б проектувати, робити-то можна і в Китаї, як надходить Еппл і всі інші.

А без цього цей закон — просто дурість. Якщо навіть хтось і прогнеться, то буде на кожному пристрої по одній російській програмі, для галочки. Що підвищить ціну при цьому неиллюзорно. І цю програму всі будуть похмуро зносити, ледь розпакувавши смартфон-телевізор.