Московська поліція подала позов до Навальному, Яшину і Соболь

ГУ МВС РФ по Москві подало в Симоновський суд столиці позови до відомих опозиціонерів через неузгоджених акцій.

Поліція вимагає стягнути з Олексія Навального, Іллі Яшина, Любові Соболь, Івана Жданова та інших організаторів мітингу 27 липня понад 10 млн рублів. Як повідомляє РИА «Новости», за акцію 3 серпня поліція також має намір стягнути гроші з Соболь і Георгія Албурова. За попередніми даними, мова йде про відшкодування збитків за залучення поліцейських і техніки для забезпечення порядку на акціях.

Відзначається, що суми не раз змінювалися в ході процесу, на даний момент МВС вимагає з організаторів липневого мітингу 4 млн 238 тис. рублів, серпневого — 6 млн 35 тис. рублів.

Раніше до представників опозиції подали позови муніципальні підприємства Москви і власник ресторану «Вірменія». До цього моменту суд стягнув 3,4 млн рублів з організаторів неузгодженої акції 27 липня в Москві на користь ДБУ «Автомобільні дороги» та задовольнив позов на 1,2 млн рублів ГУП «Мосгортранс».