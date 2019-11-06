Прикомірок в кредит на десять років

Чиновники рапортують, що за кількістю квадратних метрів на людину Росія майже досягла планових показників. А що насправді?

Програма розвитку Росії, розрахована на 2008-2020 роки, з тріском провалилася. Обіцяли космічний зростання зарплат, однак реальні доходи за останні сім років лише скоротилися. Обіцяли перемогти бідність, але віз і нині там — навіть маніпуляції з підрахунками не допомагають.

Є, правда, ніби як одне досягнення: люди наші нібито здорово розжилися квадратними метрами. Чиновники запевняють, що зараз в середньому на кожного припадає вже 25,8 кв м. — тобто всього три метри не дотягли до запланованого мінімуму. Бадьорі новини з іпотечних полів теж вселяють нам, що все у російській житловій сфері розвивається і росте. Мовляв, і ставки знижуються, і нові пільги для позичальників вводяться. Тепер ось з’явилися регіони, особливо сприятливі для покупки житла в кредит.

Та все ж не полишає відчуття, що нас в черговий раз дурять, вправно жонглюючи цифрами. Адже якщо доходи зменшуються, то і нерухомості приростати не з чого.

Для початку варто відзначити, що «25,8 метра на людину» — це обсяг всього житлового фонду в країні, поділений на 146 мільйонів населення. Тобто приблизно як якщо б ви йшли повз свіжовідремонтованій сталінки по Московському проспекту Петербурга і фантазували, що там є і ваша доля. Або гуляли по Крестовському вздовж нових дорогих малоповерхівок і уявляли, що хоча б половина комори в одній з дворівневих квартир належить вам. А потім поверталися в хрущовську троячку в Колпіно, де ви живете з мамою, бабусею, братом, його дружиною та двома дітьми.

Ще три-чотири роки тому в ЗМІ фоном йшли повідомлення про те, що майже дві третини росіян потребують поліпшення житлових умов, оскільки на кожного з них припадало менше 18 кв. м, а на кожного з третини — і зовсім менше 10 кв. м. Житлові проблеми всіх цих людей вирішені? За рахунок чого?

Гаразд, деякій кількості стражденних квартири дала держава. Але там такі смішні цифри, що і в розрахунок можна не брати: наприклад, у 2016-2017 роках у величезній Москві житло отримали лише 6,8 тисяч черговиків. Стало бути, погоду роблять не вони.

Може, квартирне питання вирішене за допомогою іпотеки? Кількість виданих кредитів і правда зростає: в 2016 і 2018-му — в два рази в порівнянні з попередніми роками. Але вражаючим підйом виглядає тільки в процентному співвідношенні. В абсолютному ж вираженні іпотечників в Росії зараз 5 млн осіб — це на 6% працездатного або 3,4% всього населення країни.

Та й що найчастіше купують в кредит? Малогабаритні квартири та студії. Навіть молоді сім’ї з дітьми часто можуть дозволити собі лише крихітну 30-метрову квартирку. Їм і платити за неї років п’ятнадцять.

До речі про студіях. Особливим попитом сьогодні користуються квартири-«комори» в 17, 14 і 11 метрів. Ці придбання окремих громадян, мабуть, і скрашують сумну статистику. Такі клітки найчастіше купують представники нашого нечисленного і стрімко тане середнього класу — для здачі в оренду приїжджим або щоб підрослих дітей хоч кудись відселити.

Незначний приріст загального на всіх статистичного добробуту забезпечують, зрозуміло, і наші багатії. Поки народ в масі все більше зубожіє, мільйонери перетворюються в мільярдерів, а їх заміські котеджі — під палаци і навіть палацові ансамблі. Є особливе витончене знущання в тому, що статистики ділять на папері цю розкіш на всіх і бадьоро рапортують про успіхи житлового господарства.

Але головний секрет оптимістичній звітності криється в деталях: чисті цифри не враховують особливості структури розподілу метрів. Між тим вона включає в себе такі дивовижні явища, як «мертві» і «заморожені» метри.

«Мертвими метрами» у нас заповнені депресивні малі міста і вимираючі селища. Це житло, яке не має ніякої цінності. Опинитеся ви хоч в Бокситогорске, хоч Красновишерске, хоч в якому-небудь Ивделе, і зарябіє в очах від стовпів, обклеєних оголошеннями про продаж квартир за материнський капітал — їх можна придбати за 200-300 тисяч рублів. Ось тільки нікому таке житло і даром не здалася. Навіть в оренду не беруть за ціною комунальних платежів. Багато, хто вирвався з малих міст і сіл у великі центри, не мають нічого у власності крім цієї знеціненою нерухомості. Вони вступають у боротьбу за гідне життя, по суті, будучи банкрутами.

«Заморожених метрів» у нас теж вистачає. Це, наприклад, ваша частка в хрущовської трійці в Колпіно, де живуть мама, бабуся та брат з родиною, від яких ви нарешті з’їхали. В хрущовці вам належить метрів п’ятнадцять, тому що діти і дружина брата, швидше за все, не є власниками. Але з імовірністю в 99% ви не зможете найближчим часом отримати вашу частку грішми, щоб вплутатися в іпотеку на десять років заради пятнадцатиметрового комори. Адже готівки у родні, швидше за все, немає, а продавати загальну квартиру родичі не стануть, тому що жити-то їм більше ніде. При цьому такі ж «заморожені метри» є, мабуть, і у мами — наприклад, в квартирі колишнього чоловіка, і вже точно у дружини брата в квартирі її батьків.

Загалом, безпросвітність якась. Хоч продавай все ж цю нещасну хрущовку в Колпіно і мигририруй всією сім’єю в яку-небудь далеку провінцію. На Урал, наприклад. Це як раз «сприятливий регіон для купівлі нерухомості в кредит. Там і квартири дешевше, і на погашення боргу в середньому йде «всього» 40% доходу, а не 60%, як у Москві та Петербурзі. Правда, на Уралі і зарплати такі, що якщо з них більше половини за іпотеку віддавати, то з голоду помреш.

Але це вже дрібниці.

Головне ж, що в статистичних звітах все добре. А скоро буде ще краще.