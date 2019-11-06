У Томську керівник товариства “Свідків Єгови”* засуджений до шести років колонії

Жовтневий районний суд Томська визнав винним одного з керівників місцевого відділення “Свідків Єгови”* Сергія Клімова у створенні екстремістської організації і засудив його до шести років ув’язнення, повідомили агентству “Інтерфакс” в прес-службі суду.

“Суд засудив чоловіка до шести років колонії загального режиму і обмеження волі на п’ять років: заборонено займатися освітньою діяльністю, розміщувати матеріали в інтернеті, виїжджати за межі муніципального освіти”, – сказав співробітник суду.

У червні 2018 року силовики затримали одного з керівників томського філії організації “Свідків Єгови”* Сергія Клімова, проти якого було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 282.2 КК РФ (організація діяльності екстремістської організації). За версією слідства, з серпня 2017 по травень 2018 року він організував діяльність релігійного об’єднання, на зборах якого вивчалися заборонені в Росії релігійні матеріали міжнародного сайту організації “Свідків Єгови”*. Крім того, активісти проводили проповіді, щоб залучити громадян в діяльність організації, незважаючи на те, що Верховний суд виніс рішення про її ліквідацію.

Обвинувачення будується на свідченнях секретного свідка. У свою чергу адвокат стверджував, що зустрічі були приватними, а Климов не був засновником юридичної особи “Свідків Єгови”*, повідомляє “Тайга.Інфо”.

Як відзначає “Комерсант”, на заключне судове засідання прийшли десятки одновірців обвинуваченого і співчуваючі йому люди. В останньому слові иеговист* просив його виправдати, додавши, що суд не забороняв сповідувати релігію “Свідків Єгови”*. З обвинуваченням він не погодився, від дачі свідчень відмовився, скориставшись 51-ї статті Конституції РФ.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вирок “базується на чинному законодавстві”, оскільки ніяких нових елементів в законодавстві “щодо цих сект не було і зараз немає”, передає ТАСС. При цьому він підкреслив, що Кремль не може і не буде коментувати саме судове рішення, і зазначив, що можливість зміни законодавства щодо “Свідків Єгови”*, “не отримала ніякого розвитку”, оскільки “існують різні точки зору на цей рахунок”. “Нічого не можна виключити, безумовно”, – відповів Пісків на питання, чи можливі зміни в законодавстві в цій частині в майбутньому.

Переслідування иеговистов*

З 20 квітня 2017 року, коли Верховний суд Росії виніс рішення про визнання Управлінського центру Свідків Єгови* екстремістською організацією, 39 прихильників релігійної організації були піддані кримінальному переслідуванню. 29 з них обрано запобіжний захід, пов’язана з обмеженням свободи: 23 людини перебувають у СІЗО, решта – під домашнім арештом.

11 грудня 2018 року президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради з прав людини (РПЛ) назвав внесення релігійної організації в список екстремістських “повною нісенітницею”. Тим не менш у ЗМІ регулярно з’являється інформація про нові кримінальні справи проти “Свідків Єгови”*.

Так, 16 лютого слідчі порушили кримінальну справу стосовно трьох затриманих в Сургуті членів “Свідків Єгови”* за ч. 2 ст. 282 КК РФ (“Організація діяльності екстремістської організації”). За версією СК, віруючі брали участь у конспіративних зборах, поширювали серед населення заборонену літературу, здійснювали вербування нових адептів. Сургут став другим містом автономного округу, де в лютому силовими відомствами була виявлена осередок иеговистов*. Раніше повідомлялося, що 7 лютого в Ураї була ліквідована діяльність місцевого осередку “Свідків Єгови”*.

У лютому до шести років колонії засудили данця Денніса Крістенсена, який очолював орловську громаду “Свідків Єгови”*. Також щодо иеговистов* було винесено в Росії ще чотири вироку. По цих справах були засуджені Сергій Скринніков, Олександр Соловйов, Валерій Москаленко, а також 16 віруючих в Таганрозі. У колонії на даний момент знаходиться тільки Денніс Крістенсен. Його скарга прийнята до розгляду в Європейському суді з прав людини.

При цьому єговісти* в Сургуті заявляли про те, що були примусово доставлені в місцеве управління СК РФ і піддалися жорстоким побиттям, ударів електрошокера і удушення. Тортури застосовувалися до затриманих після того, як вони відмовлялися обмовити себе і своїх знайомих з релігійної організації. Після екзекуцій в більшості випадків віруючі погоджувалися підписати будь-які папери, лише б їх не катували знову. У деяких випадках тортури проходили в два етапи. Клітинки иеговистов*-“екстремістів” силовики знаходять по всій країні, в Магадані і Криму.

19 вересня Ленінський районний суд Саратова засудив на терміни від двох до трьох з половиною років колонії шістьох членів релігійної громади “Свідки Єгови”* за організацію діяльності екстремістської організації (частина 1 статті 282.2 КК РФ). Костянтин Баженов і Олексій Буденчук отримали по 3,5 років колонії, Феліксу Махаммадиеву призначили три роки, а Роману Гридасову, Геннадію Герману і Олексію Мирецкому – по два роки колонії. За словами самих членів організації, суд проігнорував те, що в 30 томах кримінальної справи немає жодного потерпілого і жодного негативного наслідки нібито “екстремістської діяльності” підсудних, а замість пошуку і доказу провини підсудних прокуратура була зайнята “доказом” сповідання ними певної релігії.

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*”Свідки Єгови” (єговісти) – організація, заборонена в РФ.