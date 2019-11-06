Екс-глава СК по Москві заявив, що під час обшуків в його будинку співробітники ФСБ пили коньяк

Екс-начальник головного слідчого управління СКР по Москві Олександр Дрыманов, обвинувачений в отриманні хабара, заявив в Мосміськсуді, що співробітники ФСБ під час обшуку в його заміському будинку пили коньяк з його льоху. «Слідчі ФСБ проводили обшук в підвалі мого гаража, в якому зберігався коньяк. Піднявшись з підвалу, вони явно перебували у стані сп’яніння, а потім намалювали червоною фарбою слово „злодій“ на моїх воротах», — цитує Дрыманова агентство «Москва».

За словами Дрыманова, «про всіх цих порушеннях голова Слідчого комітету [Олександр Бастыркин] доповів директору ФСБ [Олександру Бортникову] і був, що називається, серйозний розбір польотів». «У подальшому один із начальників управлінь ФСБ сказав мені, що нічого особистого, просто відпрацьовувалася інформація, отримана від [заарештованого раніше заступник начальника ГСУ Дениса] Нікандрова», — цитує Дрыманова РБК.

Нагадаємо, на лаві підсудних, крім Олександра Дрыманова знаходяться також екс-глава управління СКР по ЦАО Москви Олексій Крамаренко і колишній глава управління міжвідомчої взаємодії та власної безпеки Слідчого комітету Михайло Максименко. Затримання офіцерів почалися через півроку після перестрілки біля ресторану Elements на Рочдельской вулиці в Москві в грудні 2015 року — в ній брав участь Андрій Кочуйков (Італієць), соратник кримінального авторитета Шакро Молодий (Захарія Калашова). Кочуйков опинився під вартою, а в червні 2016 року слідство не вийшло до суду з клопотанням про продовження його арешту.

За версією слідства, офіцери СКР за звільнення Італійця отримали від представників кримінального світу через посередника — підприємця Дмитра Смычковского — хабар в 1 млн доларів.

За версією слідства, отримані гроші між собою поділили екс-глава столичного СК Олександр Дрыманов, екс-глава управління власної безпеки СКР Михайло Максименко, колишній глава слідчого управління СК РФ по Центральному адміністративному округу Москви Олексій Крамаренко, а також заступник голови ГСУ СК по Москві Денис Никандров (визнав провину, в особливому порядку отримав 5,5 років колонії і вже вийшов за УДЗ).