Держдума схвалила в першому читанні законопроект про відновлення витверезників

Державна дума в першому читанні прийняла законопроект про відновлення витверезників. Документом пропонується наділенням співробітників поліції правом доставляти громадян, які перебувають в громадських місцях у стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп’яніння і втратили здатність самостійно пересуватися, не тільки в медичні організації, але і спеціалізовані заклади, де таким людям буде надана допомога.

Авторами законопроекту виступили сенатори Валерій Рязанський, Ігор Каграманян, Олександр Варфоломєєв, Тетяна Кусайко і депутати Держдуми Олександр Хінштейн і Василь Піскарьов.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що «скасування медичних витверезників вкрай негативно позначилося на загальній криміногенної ситуації». «За даними МВС Росії, кількість злочинів, скоєних особами у стані алкогольного сп’яніння, з 2011 по 2018 роки зросла на 34,9% (у 2018 році — 326 269, що становить 35% від загального числа осіб, що вчинили злочини). Одночасно зросла кількість злочинів, вчинених щодо осіб, які опинились у безпорадному стані, в зв’язку з алкогольним сп’янінням», — вважають парламентарії.

Автори законопроекту зазначають, що «за оцінкою Росстату з причин, обумовлених алкоголем, у Російській Федерації щорічно гине понад 50 тис. громадян, в тому числі від переохолодження на вулицях — 8-10 тис. осіб». За їх даними, в ряді регіонів Росії вже з’явилися тюрми, куди можуть доставляти людей у стані алкогольного сп’яніння. Подібні установи створюються у приватному порядку при регіональних лікарнях. У зв’язку з цим «пропонований законопроект усуває існуючий пробіл правового регулювання», вважають автори проекту закону.

Нагадаємо, в СРСР витверезники підпорядковувалися МВС. У 1990-х роках їх кількість по всій країні скорочувалася, в 2011 році були закриті всі медичні витверезники на території країни.