В Новосибірському університеті студентів хочуть відрахувати за меми в соцмережах

Керівництво фізичного факультету Новосибірського державного університету (НГУ) пригрозило відрахувати адміна студентського пабліка в соцмережі «ВКонтакте» через мемів з викладачами. Про це пише «Тайга.інфо».

Паблік «Меми від жителя півдня» створили першокурсники фізфаку НГУ. У ньому постять різні меми, в тому числі про викладачів. Коли про це дізнався деканат, студентів зібрали для розгляду.

Декан фізфаку Олександр Бондар відчитав першокурсників «за картинки», які «ображають викладачів», і зажадав закрити паблік. Адміністратора і редакторів спільноти змусили писати пояснювальні. З ними були і чотири переможця конкурсу пабліка на честь перших 100 передплатників — вони виграли пачки локшини швидкого приготування, відзначає видання.

За словами адміністратора пабліка, на зборах йому зачитували уривки з Кпап РФ і статуту НГУ.

Після зборів тих, хто писав пояснювальні, викликали в деканат. «На зустрічі з деканатом були присутні декан, заступник декана, секретарі деканату і якісь „представники студентської спільноти“, — пише паблік „Меми 220б“. — Сама зустріч з деканатом була поставлена в 5 вечора, але почалася в 7. З чим пов’язана затримка, невідомо. Всіх викликаних людей заводили по одному і влаштовували допит — хто і як причетний до групи, що знає про творців і редакторів. Людям показували їх коментарі з матом і розповідали про те, що мат поряд з особами викладачів ображає честь вузу».

Переможців конкурсу запитували, «як вони виграли у розіграші»: «Їм ставили рекламу пабліка і „погане почуття гумору“. Деканат не вірив, що переможці були обрані випадково, і вважав, що виграш був заслужений чомусь-наприклад, створенням мемів про преподов або рекламою пабліка. Адміністратора запитували, звідки у нього гроші на „Доширак“».

Адміністратору групи погрожують відрахуванням і запропонували написати заяву про звільнення з вузу за власним бажанням. Після цього паблік видалили.

Частина студентів планували пікетувати День відкритих дверей НГУ 3 листопада і задати питання про ситуацію ректору університету Михайлу Федоруку. У підсумку акцію не провели, але з ректором поспілкувалися, розповідається в паблике.

«Він [Федорук] відповів, що в курсі ситуації і проти відрахування студентів, але до анонімним матірним мемам про викладачів відноситься негативно. Також він говорить, що це справа деканату ФФ і він у нього поки не втручається, хоча хотів би піти на діалог зі студентами», — зазначили автори пабліка «Меми 220б».

Чергова зустріч деканату і студентів запланована на 5 листопада, повідомили «Тайзі.інфо» учні.

В розмові з виданням «НГС» Бондар заявив, що група з мемами суперечить правилам вузу, тому студентам загрожує зауваження, догану або відрахування. Рішення по ним прийме ректор, додав Бондар.