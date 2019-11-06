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Британські військові інструктори залишаться на Україні ще на три роки

06.11.2019

Британские военные инструкторы останутся на Украине еще на три года

Лондон продовжив до 2023 року програму Orbital, що передбачає навчання бійців Збройних сил України. Про це розповів британський військовий міністр Бенджамін Уоллес.

Британія почала тренувати українських військових в 2015 році. Підготовку інструкторами місії пройшли 17,5 тис. військовослужбовців.

Сам Уоллес приїжджав на Схід України, де з 2014-го тягнеться збройний конфлікт, що восени минулого року. За його заявою, у Донбасі воюють і «несуть втрати сепаратисти, підтримувані Росією», пише УНІАН.

РФ заперечує участь у конфлікті в Донбасі, який називає внутрішньоукраїнських.

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