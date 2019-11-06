“Запорука стабільності путінізму в незнанні і байдужість більшості”

“70% росіян нічого не чули про Московському справі” (“Левада”). У мене є добрий приятель зі світу спорту, сам тренер, іноді бігаємо разом, я ділюся уривками своєї реальності, а він дивується: що таке центр Е? Хто такий Жуков Єгор, що треба йти в суд? Що таке пригожинские тролі?” – пише журналіст і професор НДУ ВШЕ на своїй сторінці в Facebook

“Ні, каже, я відключився від цієї інформації, бо всі брешуть – і з тієї, і з іншого боку. Прекрасна людина, москвич, виховує дітей, їздить відпочивати за кордон, ми ходимо в одні театри, ресторани, автосервіси, але живемо на різних планетах.

І в цьому, треба визнати, справжній успіх пропаганди – не оглушити і индоктринировать людей (це оболваненное меншість), а вселити їм недовіру до будь-якої інформації і відраза до політики; в незнанні, зневіру і байдужість більшості – запорука стабільності путінізму.

Згадую, як в серпні 91-го в перший день ми будували барикаду біля Білого дому, і я бігав на Садове кільце, біля американського посольства, щоб кликати людей і загортати вантажівки до Білого дому (вдалося загітувати цілий самоскид з бетонними блоками), а там, в 300 метрах від центру подій, ніхто нічого не знав, котилися машини, перехожі поспішали у справах і дивувалися, почувши про ГКЧП і Єльцина.

Іноді я уявляю,що ми – це велика юрба, катаюча на ковзанах по замерзлій річці, вечоріє, всім весело, грає музика, падає сніг, гепаються на попу діти, але тільки деякі знають, що лід товщиною у два пальці, і вже ухають, повзуть по ньому тріщини, і навколо приховані промоїни, і іноді туди хтось непомітно, без плескоту, провалюється, і внизу чорна, страшна швидка вода, в якій плавають зубасті чудовиська, що чекають чергову жертву – але музика грає, діти сміються, і майже ніхто не знає і не хоче знати, як тонкий і неміцний лід, що відокремлює їх від смерті, а тих небагатьох, хто знає, ніхто не слухає, а хто слухає – каже “ви брешете”.

А музика грає, а сніжок летить, а чорна вода під льодом несеться”.