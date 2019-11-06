Настя Каменских показала располневшую фигуру после отдыха (фото)

Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников пикантным образом, который представила на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Как известно, Настя Каменских является активным пользователем сети – певица постоянно делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, при этом продолжая радовать поклонников новыми песнями и клипами.

Также не секрет, что Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это есть в архиве Каменских.

В этот же раз Настя представила на странице в Инстаграм пикантное фото. Так, в этот раз Каменских, которая сейчас отдыхает с мужем Потапом в Мексике, снова порадовала поклонников образом, показывающим достоинства ее фигуры. Настя позировала в полупрозрачной черной майке с тонкими бретелями, такого же цвета кожаных штанах и белых массивных кроссовках. Волосы Настя уложены легкими волнами, очевидно предварительно выровненные от крупных кудряшек.

Пользователи довольно неоднозначно отреагировали на представленный кадр в Инстаграм.

Также ранее Каменских показала, как посетила модный вечер и даже дала небольшое интервью для знаменитой ведущей Кати Осадчей.

Сама певица позировала в коротенькой кожаной мини-юбке и такого же черного цвета пиджаке, Волосы ее были частично собраны в высокий хвост, а на лице заметен яркий и блестящий макияж.