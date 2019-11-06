Влад Яма відверто розповів про роман із Могилевською: «Звісно був!»

Відомий хореограф Влад Яма зробив неймовірне зізнання під час 11 ефіру шоу “Танці з зірками”. Так, під час запису “щоденника” танцюрист згадав 2006 рік, коли вони разом з українською співачкою Наталею Могилевською брали участь у першому сезоні.

Також Влад розповів, як проходили їх виснажливі тренування і назвав Могилевську легковажною. Однак, за його словами, це було лише спочатку, адже потім вона стала викладатися на повну.

Не обійшлося і без пікантного питання, яке хвилює багатьох шанувальників вже 13 років. Яма вразив усіх відвертим зізнанням про таємні стосунки з Могилевською: “Чи був у нас з Наталею роман? Так, звісно, був!”.