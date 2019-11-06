В Сети показали оттюнингованный Гелик для украинских дорог (фото)

На днях в Украине заметили экстремальный Brabus Mercedes G-Class.

Данную модель увидели в Одессе. Интересно, что этот Гелик — вовсе не новинка, он уже несколько лет ездит по отечественным дорогам., информирует enovosty.com/news.

Особенность именно этого Гелика — подвеска с портальными мостами и внушительным клиренсом в 450 мм: бездорожьем его не спугнуть. Под капотом — вероятно 4,0-литровый V8 твин-турбо выдает 422 л. с. В Brabus предлагали несколько степеней тюнинга и могли поднять мощность «восьмерки» до 700 и даже 850 «лошадей».

: mmr.net.ua