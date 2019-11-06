Лилия Подкопаева взбудоражила Сеть пикантным снимком

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая полтора месяца назад родила доченьку, сейчас порадовала фанатов весьма откровенным снимком.

На своей странице в Insatgram 41-летняя звезда опубликовала снимок, на котором позирует в черном бюстгальтере, демонстрируя пышнуе декольте. На фото Лилия изображена в белье поверх которого одета белая расстегнутая рубашка. Соблазнительности образу добавил яркий макияж глаз и шляпа, которой звезда прикрыла лицо.

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«Соль и перец. Мы бываем разными…». — подписала снимок Подкопаева.

Поклонники звезды были удивлены неожиданно откровенным снимком звезды, однако не поскупились на лестные отзывы.

«Ой! Это роскошно», «Вау, вы такая кошечка», «Совсем другая, однако шикарная», — писали в комментариях озадачены фаны.

: Новости Ю