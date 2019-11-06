Надя Дорофєєва заінтригувала зворушливим фото з мамою

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка виступає в складі групи “Время и Стекло” і нещодавно презентувала новий кліп на пісню “Лох”, зібрала багатомільйонну аудиторію у своєму Instagram, яку часто балує яскравими постами. Цього разу красуня показала яскраве ліфто-селфі з мамою – вони разом полетіли в іспанську Барселону.

На фото Надя позує в коричневому светрі, вона дивиться в кадр і корчить “качині губки”, тримаючи руку на рівні грудей в кулачок з відстовбурченим великим пальцем. Мама співачки Ольга мило посміхається в камеру, на ній біла блузка, поверх якої вона накинула чорну шкіряну курточку. Геолокація до фото свідчить про те, що воно було зроблено в Іспанії, куди мама і донька відправилися по своїх справах. У підписі до фото Дорофєєва заінтригувала фанатів новим влогом з мамою.