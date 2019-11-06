Зеленський призначив позаштатним радником адвоката з США: хто він

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником главу офісу української юридичної фірми Asters у Вашингтоні Ендрю Романа Маку. Відповідний указ глава держави підписав 5 листопада, повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Призначити Ендрю Романа Маку радником президента поза штатом (за згодою)», — наголошується в повідомленні.

Мак народився в Нью-Йорку, отримав свідоцтво адвоката в 2000 році.

За даними газети Kyiv Post, в 2010 році його прізвище було в списку найбільш успішних емігрантів в Україні, він тоді працював у фірмі з річним доходом в $40 млн.

Мак спеціалізується на супроводі міжнародних угод з участю США, України і країн СНД, є експертом в області M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA і UK Bribery Act, ринків капіталу і державного регулювання.

Має свідоцтво адвоката в Україні та США, член американської асоціації адвокатських утворень та українсько-американської асоціації юристів.