Мартін Скорсезе знову піддав критиці фільми Marvel: я поясню, чому це не кіно

Американський режисер Мартін Скорсезе знову піддав критиці супергеройські фільми виробництва кіностудії Marvel Studios, але тепер він пояснив, чому не вважає їх справжнім кіно. Таким чином режисер захотів розставити всі крапки над “і”. Свою статтю з цього приводу він опублікував в газеті The New York Times під назвою “Я сказав, що фільми Marvel це не кіно. Дозвольте мені пояснити це”, передає УНН.

“Перебуваючи на початку жовтня в Англії, я дав інтерв’ю журналу Empire. Мені було поставлено питання про фільми (кіностудії) Marvel. Я відповів на нього. Я сказав, що спробував подивитися кілька таких фільмів, проте зрозумів, що вони не для мене; вони більшою мірою схожі на парк розваг, ніж на кіно, яке я знаю і люблю все своє життя. Я сказав, що не вважаю їх творами кіномистецтва, це не кіно”, — нагадав режисер.

“Дехто вхопився за останню частину моєї відповіді, назвавши її образливою, а також доказом моєї ненависті до Marvel. Якщо хтось твердо намірився тлумачити мої слова в такому світлі, я нічого не можу з цим вдіяти”, — додав він.

Він зазначив, що відсутність його зацікавленості у цих фільмах — “це справа особистого смаку і мого характеру”.

“Я знаю: коли б я був молодший, якби народився пізніше, ці картини могли б мені сподобатися, і може бути, я і сам захотів би зробити одну з таких картин. Але я ріс у свій час, і у мене виробилися свої почуття, своє ставлення до кіно, до того, яким воно може і повинно бути. І почуття ці далекі від всесвіту Marvel так само, як Земля далека від Альфа Центавра”, — додав Скорсезе.

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Він зазначив, що для нього і тих кінематографістів, що починали знімати кіно водночас, що і він — “фільми повинні були бути одкровенням — одкровенням естетичним, емоційним і духовним”.

“Головне в фільмах — це їх персонажі, люди складні, суперечливі, що часом володіють парадоксальним характером. Це про те, як вони можуть заподіяти один одному біль, як вони люблять один одного, як вони раптово стикаються самі з собою”, — зазначив кінорежисер.

Він заявив, що раніше кінематографісти “виступали за кіно як за форму мистецтва, рівноцінну літературі, музиці і танцям”.

Скорсезе також порівняв фільми Marvel з картинами Альфреда Хічкока.

“Я думаю, Хічкок сам по собі був франшизою. Або він був нашою франшизою. Кожна нова картина Хічкока ставала справжньою подією… У певному сенсі деякі фільми Хічкока були парками розваг…Хтось каже, що картини Хічкока схожі одна на іншу. Напевно, в цьому є частка правди… Але схожість нинішніх багатосерійних франшиз — це щось інше. У картинах Marvel присутні багато елементів, які є визначальними для відомого мені кіно. Чого там немає, так це одкровення, таємниці і справжньої емоційної небезпеки. Там немає нічого, що можна назвати ризиком. Фільми роблять, щоб виконати конкретний набір вимог, і вони знімаються як варіації на певний набір тем. За назвою це сиквели, а за духом ремейки, і все в них офіційно санкціоновано, тому що інакше і бути не може”, — додав Скорсезе.

Він зазначив, що сучасне кіновиробництво дуже тісно пов’язане з культурою споживання.

“Такий характер сучасних кінофраншизи: спочатку вивчається ринок, потім проводяться випробування на аудиторії, потім все зайве забирають, картину модифікують, потім ще раз перевіряють, потім знову вносять зміни, і процес цей повторюється до тих пір, поки франшиза не буде придатна до споживання”, — вважає режисер.

Скорсезе відзначив, що фільми про супергероїв витісняють з великих екранів інші фільми, а потокові відеосервіси замінюють кінотеатри. Попри це, він зазначає, що сам недавно зняв фільм “Ірландець” для стрімінгового сервісу Netflix. “Проте, я не знаю жодного кінематографіста, який не хотів би робити картини для широкого екрана”, — написав він, та додав, що станом на сьогодні, щоб режисер не знімав, для кінотеатрів в пріоритеті все одно будуть фільми про супергероїв. Скорсезе не згоден з тим, що це просто питання попиту і пропозиції: “Якщо людям нескінченно продають одну і ту ж річ, то вони, звичайно, захочуть її знову”.

“Як нам всім відомо, за останні 20 років кіноіндустрія зазнала змін на всіх фронтах… Йдеться про поступове, але стійке позбавлення від ризику. Багато фільмів сьогодні є ідеальним продуктом, виготовленим для негайного споживання. Багато з них зроблені талановитими колективами. Однак, в них відсутнє щось істотно важливе для кіно: щось, що об’єднує концепція одного художника. Тому що, звичайно ж, індивідуум у творчості — це найбільш ризикований фактор”, — написав режисер, та додав, що “деякі люди з кіноіндустрії абсолютно байдужі до питання художньої творчості, а до історії кіно ставляться зневажливо і по-господарськи. А це смертельне поєднання”.

Він зазначив, що станом на сьогодні існує дві окремі галузі кіновиробництва:

“Перша — це всесвітні аудіовізуальні розваги, а друга — кіно. Час від часу вони ще перетинаються, але таке трапляється все рідше. І я побоююся, що фінансове панування першої області використовується для того, щоб витіснити на узбіччя і принизити другу. Для тих, хто мріє знімати кіно або робить перші кроки в цій області, ситуація складається дуже несприятлива і навіть жорстока. І це наповнює мене величезним сумом”, — резюмував Мартін Скорсезе.

Наприкінці жовтня думку Скорсезе щодо супергеройських фільмів підтримав інший американський кінорежисер, автор фільма “Хрещений батько”, Френсіс Форд Коппола. Він назвав картини кіновсесвіту Marvel огидними, а сам Скорсезе, на його думку, був “занадто люб’язний” у своїх формулюваннях. Коппола висловив здивування, що цінного може винести глядач від перегляду такого кіно, адже, по суті, він “переглядає раз за разом одні й ті самі фільми”.

76-річний Мартін Скорсезе неодноразово визнавався одним з найбільших і найбільш впливових кінорежисерів сучасності. Його фільми, в числі яких “Таксист” (1976), “Скажений бик” (1980), “Славні хлопці” (1990), “Банди Нью-Йорка” (2002), “Авіатор” (2004), “Відступники” ( 2006), “Острів проклятих” (2009) здобули визнання глядачів по всьому світу і принесли йому безліч нагород, включаючи “Оскар”, “Золотий глобус”, “Еммі” та інші.