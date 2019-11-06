В правительстве назвали сроки проведения всеукраинской переписи населения

Гражданам Украины зададут десять вопросов, которые будут сформулированы в рамках закона о приватности данных

О переписи населения новое правительство заговорило сразу же после того, как приступило к работе. Для правильного планирования настоящего и будущего страны необходимо знать совершенно точно, сколько и где проживает людей в Украине, каков их состав – людям зададут целых десять вопросов.

В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она пройдет в ноябре-декабре следующего года.

О чем спрашивать украинцев и зачем государству это знать – об этом говорили на встрече в Офисе Омбудсмена, где состоялась рабочая встреча представителя Уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями государственной службы статистики Украины. Сообщение об этом опубликовано на странице Офиса в Facebook.

Во время встречи стороны обсудили:

вопрос обоснованности объема сведений о лицах, будут собираться во время проведения пробной переписи населения;

совершенствование форм переписной документации;

соблюдение баланса между правом человека на приватность и вмешательством государства в частную жизнь человека в четко определенных законом пределах.

Намерения новой власти, наконец, провести перепись населения основательны. Для этого в бюджете-2020 предполагается выделить 3,44 млрд. гривень.