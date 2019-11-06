Назвали терміни проведення перепису населення України





Кабінет міністрів погодив терміни проведення наступного перепису населення України. Вона відбудеться в листопаді-грудні 2020 року.

«В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Вона відбудеться в листопаді-грудні наступного року», — сказано в повідомленні офісу омбудсмана в Facebook.



Раніше стало відомо, що у Кабміні розглядають можливість проведення перепису населення у наступному році.



Витрати на проведення запланованої в 2020 році загальнонаціонального перепису населення складуть 3,4 млрд гривень.



Перепис населення за роки незалежності України проводили лише один раз — у 2001 році.