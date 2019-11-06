Скільки років середньостатистичному європейцеві

Серед країн-членів ЄС середній вік був нижчим за 40 років в Люксембурзі, Кіпрі та Ірландії, де зафіксовано найнижчий середній вік (37,3 року). Навпаки, середній вік населення був значно вище в Німеччині (46 років) і досяг максимуму в Італії (46,3 року).

Прогнозується, що середній вік ЄС протягом наступних трьох десятиліть збільшиться на 3,8 року, склавши 46,9 років до 2050 року.

Ця закономірність буде повторюватися в кожній з країн-членів ЄС, проте найсильніше середній вік населення, як прогнозується, зросте на Кіпрі, Мальті, у Польщі та Словаччині — на 8 років або більше.

А ось вікові профілі Данії, Бельгії, Франції, Німеччини і Швеції, ймовірно, будуть змінюватися більш повільними темпами, оскільки середній вік там, за прогнозами, збільшиться менше ніж на 3 роки протягом розглянутого періоду.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», перші ознаки згасання з’являються ще до закінчення періоду молодості, визначеного ВООЗ (44 роки). Пусковий механізм старіння включається до 39 років.

За матеріалами «Європейська правда»

Читайте також:

Як з віком змінюється робота мозку?

У азіатських слонів знайшли ознаки менопаузи

Спілкування з друзями після 60 рятує від деменції