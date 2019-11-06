В Одесі поховали Дашу Дробот (відео)

В Одесі відбувся похорон 14-річної Дарини Дробот, яку жорстоко вбив її ж знайомий.

Як пишуть місцеві видання, попрощатися з дівчинкою прийшло близько ста осіб, серед яких її родичі, друзі та однокласники.

Знайомі загиблої кажуть, що вірять в те, що Дашу вбив її товариш, якого вже затримали. При цьому вони говорять, що хлопець дуже добре ставився до дівчинки. Однолітки загиблої не стали заперечувати, що вбивця міг вживати наркотики, так як він ріс в несприятливій сім’ї і вже притягувався до відповідальності.

У свою чергу, родичі Даші впевнені, що вбивство затриманий не міг зробити самотужки. Рідні загиблої відзначають, що Дарина була більша і вища, ніж затриманий за підозрою в її вбивстві.

“Він в порівнянні з нею хлюпик, він нижче її і не зміг би сам зробити те, що з нею зробили. Поки у слідства лише один підозрюваний, але ми чекаємо. Що він розколеться і здасть кого-то еще. Якщо ні, ми будемо шукати правду самі”, – розповів брат загиблої Артур.