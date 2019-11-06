Уряд визначив, з-за чого можуть прийняти рішення ізолювати Рунет

Уряд визначив список загроз стійкості, безпеки і цілісності функціонування на території РФ інтернету, у зв’язку з чим може бути прийнято рішення про ізоляції російського сегменту інтернету. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в одному з відомств, які брали участь у підготовці документа.

За його словами, проект постанови уряду, в якому містяться переліки загроз, знаходиться на погодження профільних міністерств.

Так, під загрозою безпеки функціонування в РФ інтернету та мережі зв’язку загального користування пропонується розуміти порушення здатності мережі зв’язку протистояти спробам несанкціонованого доступу до її технічним і програмним засобам, дестабілізуючим внутрішнім або зовнішнім інформаційним впливам, з-за яких може бути порушена її робота, а також пов’язаним з розповсюдженням забороненої в РФ інформації.

Перелік загроз безпеки, крім загрози надання доступу до інформації або ресурсів, доступ до яких підлягає обмеженню відповідно до ФЗ «Про інформацію…», включає загрози здійснення кібератак та інших, як навмисних, так і ненавмисних інформаційних впливів на засоби та мережі зв’язку, у результаті яких може бути порушено їх функціонування, а також загрози порушення доступності для громадян інформаційних онлайн-ресурсів органів федеральної та регіональної влади та органів місцевого самоврядування. Крім того, в нього входять загрози порушення інформаційної безпеки автоматизованих систем управління мережами зв’язку операторів і технологічних мереж зв’язку, систем управління точками обміну трафіком, технічних засобів і ПО центру моніторингу та управління мережею зв’язку загального користування, технічних засобів протидії загрозам, національної системи доменних імен, критичної інформаційної інфраструктури РФ.

Під загрозою стійкості пропонується розуміти загрозу, при якій порушується працездатність мережі зв’язку при відмові частини її елементів, а також в умовах зовнішніх дестабілізуючих впливів природного і технологічного характеру. До таких загроз, пропонується віднести: загрози неможливості доступу до послуг зв’язку-за аварій або перевантаження вузла зв’язку, за яких для фіз – і юросіб стають недоступними послуги зв’язку або неможливо викликати екстрені служби, а також загрози неможливості доступу до послуг зв’язку для критично важливих об’єктів, передбачених ФЗ «ПРО захист населення і територій від НС природного і техногенного характеру», яка може призвести до порушення або припинення їх функціонування.

Загрозою цілісності інтернету в РФ і мережі зв’язку загального користування, згідно з проектом постанови, є загроза порушення здатності до взаємодії мережі зв’язку, при якому стає неможливим встановлення з’єднань між користувачами послуг зв’язку або інформаційними ресурсами. Мова йде, по-перше, про загрози порушення взаємодії мережі зв’язку загального користування із зарубіжними мережами електрозв’язку, з-за чого стає неможливим організація сполук з користувачами послугами зв’язку або информресурсами, розташованими за кордоном, а по-друге, про загрози порушення функціонування інтернету, з-за яких неможлива організація взаємодії російських інтернет-користувачів з іншими, в тому числі тими, хто перебуває за кордоном.

Пакет поправок в закони «Про зв’язок» та «Про інформацію», який передбачає забезпечення цілісності, стійкості та безпеки інтернету в Росії в разі зовнішніх загроз, прозваний ЗМІ «законом про суверенне інтернеті», набрав чинності 1 листопада. Він передбачає створення в РФ незалежної інфраструктури, що забезпечує маршрутизацію в інтернеті при неможливості підключення до закордонним кореневих серверів. Також, згідно з положеннями нового закону, оператори зв’язку зобов’язані встановити технічні засоби, здатні визначати джерело трафіку. Надалі оператори зв’язку РФ будуть зобов’язані користуватися національної доменною зоною — ця норма закону набере чинності з 1 січня 2021 року. З цієї ж дати держоргани повинні будуть використовувати виключно вітчизняні засоби шифрування інформації.

Закон передбачає, що у випадках виникнення загроз функціонуванню інтернету на території РФ Роскомнадзор може здійснювати централізоване управління трафіком в затвердженому урядом РФ порядку. Види загроз визначає кабінет міністрів. Вимоги до забезпечення функціонування точок обміну трафіком (це поняття також визначає закон) буде стверджувати Мінкомзв’язку за погодженням з ФСБ РФ.

Закон ще на етапі ініціативи викликав хвилю критики і навіть призвів до масових протестів. Противники проекту зазначають, що влада скористається їм з метою введення цензури, що в кінцевому підсумку призведе до китайської моделі «Великого файервола».