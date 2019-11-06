Опитування: Більшість росіян не збирають на пенсію

75% жителів великих російських міст не відкладають гроші на майбутню пенсію. Як повідомляє РБК, це випливає з результатів опитування Райффайзенбанку.

8,3% респондентів зазначили, що регулярно зберігають засоби для життя на пенсії, 16,3% відкладають на пенсію періодично.

34% учасників опитування вважають, що половину або більшу частину їх доходів на пенсії складе страхова пенсія по старості, яку виплачує держава, при цьому 7% з них розраховують тільки на неї.

71% очікують, що розмір державної пенсії не перевищить 20 тис. рублів.

Опитування проводилося влітку 2019 року в Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді, Казані, Челябінську, Омську, Самарі, Ростові-на-Дону, Уфі, Красноярську, Пермі, Воронежі та Волгограді серед 1 тис. чоловік у віці від 20 до 50 років.

Раніше Росстат повідомляв, що середній розмір призначених пенсій в Росії склав у вересні 2019 року 14 198 тис. рублів, показавши зростання на 6,1% в річному зіставленні і на 0,2% до попереднього місяця. При цьому реальний розмір (з поправкою на інфляцію) середньої щомісячної пенсії підвищився у вересні на 2% в річному вираженні і на 0,3% до серпня поточного року.