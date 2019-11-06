Красный снегопад: под Тернополем люди страдают из-за местных предпринимателей (видео)

Предприятие сильно загрязняет город Кременец, но его владелец утверждает, что платит налоги

Жители Кременца Тернопольской области борются с местным предприятием, которое обрабатывает кукурузу. Дело в том, что из-за него землю укрывает шелуха кукурузы, которая ежедневно сыпется с неба просто как снег. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местным жителям также не дает покоя элеватор, который работает круглосуточно и сильно гудит. Кроме того, дорога разбита фурами, которые также здесь ездят постоянно. Люди чувствуют вибрацию в домах от фур, набитых зерном.

Местные жители протестуют и требуют от предприятия адекватной работы элеватора, чтобы из него не сыпалась кукуруза, которую им постоянно приходится убирать в своих дворах. Но владелец предприятия Вячеслав Гроза говорит, что это невозможно. Он подчеркнул, что все элеваторы в Украине работают так же.

Красный снег в Кременце (видео: YouTube/ТСН)

Он подчеркнул, что предприятие платит налоги, и это как минимум 11 миллионов гривен в год, которые идут в местные бюджеты. Таким образом, он считает, что этого достаточно, чтобы компенсировать все неудобства.

Интересно, но в Кременецкой райгосадминистрации рассказали, что в районный бюджет никаких поступлений от элеватора не приходило. В горсовете говорят, что элеватор зарегистрирован в городе, но денег от его работы они также не получают.

По их словам, предприятие платит налоги в бюджет сельского совета, поскольку находится на территории сельсовета. В Белокриницком сельсовете заявили, что все поступления от элеватора за год составляют менее 200 тысяч грн.