Кличко назвав терміни відкриття станцій метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар йде повним ходом і за цим уважно стежать камери журналістів.

Генеральний підрядник будівництва запевнив, що роботи на двох нових станціях метро завершать вчасно — до кінця 2021 року, — повідомляє місцеве видання.

«Місто виконує всі зобов’язання перед підрядником. І головний підрядник повинен виконувати свої зобов’язання. Сьогодні тут ми почули, що роботи тривають за графіком і до кінця 2021 станції метро на Виноградар будуть відкриті», — розповів Віталій Кличко.

Вартість будівництва обійдеться бюджету столиці майже у 6 мільярдів гривень. На сьогодні Київ вже надав гроші на виконання робіт та придбання специфічного обладнання — більше двох з половиною мільярдів гривень.

«Роботи тривають активно, вже зроблені підпірні стінки на глибину 25 метрів. Будівництво метро для нас є пріоритетом. Зокрема, мова йде про продовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену та будівництво двох нових станцій — «Мостицька» і «Проспект правди». Ділянка, за нашими підрахунками, буде мати пропускну здатність 34-36 тисяч пасажирів на годину», — додав Віталій Кличко.

На сьогодні вже завершені демонтажні роботи там, де новий ділянка приєднується до існуючої лінії метрополітену — за станцією «Сирець». Крім того, на період будівництва переобладнують вентиляцію. Стовбур шахти біля станції «Сирець» вже облаштували вантажними ліфтами для транспортування людей і матеріалів до існуючих тунелях. Також триває облаштування будівельних майданчиків та споруди огороджувальної конструкції методом «стіна в грунті» на майданчиках для будівництва вентиляційних вузлів станції «Мостицька» і в перегінних тунелях від станції «Мостицька» до проспекту Правди.