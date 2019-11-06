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Доба в ООС: бойовики обстріляли українські позиції в районі Кримського

06.11.2019

5 листопада в районі ООС сім разів було порушено режим припинення вогню.

“Ворог обстрілював позіції підрозділів Об’єднання єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно”, – йдеться у звіті військових у прес-центрі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 4 обстріли. 3 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

“Вчора, 5 листопада, поранень внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднання єднаних сил не зафіксовано”, – повідомили у штабі.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об’єднання єднаних сил не було.

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