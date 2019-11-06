Як обіграти казино

Для того, щоб обіграти онлайн-казино, необхідно дотримуватися наступних правил:

• Запам’ятайте! Не піддавайтеся азарту! Пам’ятайте, ви прийшли в інтернет казино, щоб заробляти, а не розважатися!

• Грайте не більше 10-20 хвилин, у цей проміжок часу казино дозволяє вам вигравати.

• Як набереться сума в два рази більше тієї, з якої ви почали грати — закругляйтеся, повернетеся в казино через кілька годин або переходьте до гри на іншому казино.

• Гру починайте з невеликих ставок, від 50 центів до 2 доларів, — це необхідно, щоб вникнути в усі тонкощі роботи казино і моєї системи.

• Намагайтеся грати в різних закладах, не зациклюйтеся на одному. Так як можна обіграти кілька казино, а не одне, збільшуючи тим самим свій депозит в рази.

• Починайте зі ставок 0.50 — 1 долар, коли виграш становитиме 50 доларів, можна вже ставити по 2 долари. Якщо ваш виграш складає 100 доларів, то сміливо може робити ставки за 5 доларів.

• Ставтеся до гри, як до роботи і тоді у вас обов’язково все вийде!

Безсумнівно, головна мета для будь-якого відвідувача інтернет-казино – це виграти якомога більше грошей. При цьому кожен гравець повинен знати, що яких-небудь спеціальних схем або тактик, за допомогою яких можна зірвати великий куш, немає. Нижче наведені прості правила, дотримуючись яких можна вдосталь насолодитися грою і, піймав удачу за хвіст, опинитися в солідному виграші:

1. Не слід порушувати правила казино і вдаватися до обману. Про це швидко стане відомо адміністраторам інтернет-казино, і брехунові закриють доступ.

2. Ігрові системи, наприклад, Американський Мартінгейл, дозволяють відвідувачам вигравати при не занадто тривалої гри, тобто на короткій дистанції. А на довгій дистанції гарантований програш, і, можливо, значний.

3. З попереднього правила випливає наступне – потрібно вміти вчасно зупинитися при виграші. В іншому випадку весь виграш піде назад в казино.

4. Краще всього перед грою визначити виграшну суму, отримавши яку, слід припинити гру.

5. Не можна забувати, що удача – мінлива й примхлива леді. Вона може відвернутися в будь-який момент. Виграш сьогодні зовсім не означає, що і завтра теж пощастить.

6. Грати потрібно в задоволення і тільки в той час, коли гравець може контролювати себе, свої емоції і вчинки. Категорично не рекомендується вживати спиртне під час гри.

7. На грі потрібно розташовувати тією сумою грошей, програвши яку, гравець не виявиться фінансової прірви. У разі програшу не слід відіграватися, так як це може збільшити програну суму.

Гра в онлайн-казино може не тільки приносити задоволення, але і приносити вигоду. Адже фортуна любить тих, хто її не чекає.