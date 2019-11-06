Створено найлегший десерт у світі

Десерт був створений у співпраці з експертами по матеріалах німецької лабораторії Aerogelex. Завдання стояло в тому, щоб перенести властивості самого легкого твердої речовини у світі — аерогелю — на десерт.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

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Публікація від Bompas & Parr (@bompasandparr) 17 Жов 2019 в 10:26 PDT

Аерогель — це матеріал, розроблений в 1930-х роках американським хіміком Семюелем Кистлером, який винайшов метод видалення рідкого компонента гелю і заміни його газом.

В основу аерогелю, з якого був створений десерт, були взяті глобулярні білки, що містяться в яєчному білку. Отриману масу заливаємо у форму і завантажили у ванну з хлоридом кальцію і водою, а потім рідину в масі замінили рідкої двоокисом вуглецю, яка в ході просушування перетворилася на газ і випарувалася.

Таким чином вийшло повітряне безе вагою 1 грам, на 96% складається з повітря. Автори десерту визначили його смак, як смак «неба».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кондитерські всього світу соревнуютсчя за звання «самий» в якій-небудь області. Наприклад, в Індії зробили найдорожчий у світі шоколад.

За матеріалами «Новий час»

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