Створено найлегший десерт у світі

Десерт був створений у співпраці з експертами по матеріалах німецької лабораторії Aerogelex. Завдання стояло в тому, щоб перенести властивості самого легкого твердої речовини у світі — аерогелю — на десерт.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
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Аерогель — це матеріал, розроблений в 1930-х роках американським хіміком Семюелем Кистлером, який винайшов метод видалення рідкого компонента гелю і заміни його газом.
В основу аерогелю, з якого був створений десерт, були взяті глобулярні білки, що містяться в яєчному білку. Отриману масу заливаємо у форму і завантажили у ванну з хлоридом кальцію і водою, а потім рідину в масі замінили рідкої двоокисом вуглецю, яка в ході просушування перетворилася на газ і випарувалася.
Таким чином вийшло повітряне безе вагою 1 грам, на 96% складається з повітря. Автори десерту визначили його смак, як смак «неба».
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кондитерські всього світу соревнуютсчя за звання «самий» в якій-небудь області. Наприклад, в Індії зробили найдорожчий у світі шоколад.
За матеріалами «Новий час»
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