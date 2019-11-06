Україна запропонувала Євросоюзу змінити Угоду про асоціацію

Під час засідання Комітету асоціації Україна-ЄС українська сторона виступила з новими ініціативами, які були позитивно зустрінуті європейськими партнерами.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євро-атлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

“Ми виступили з кількома ініціативами і задоволені тим фактом, що європейські партнери поставилися до них позитивно і висловили готовність над ними працювати”, – сказав він журналістам у вівторок в Брюсселі після закінчення засідання Комітету.

За його словами, мова йде про новому доповненні до Угоди про асоціацію у сфері юстиції, про поглиблення секторальної інтеграції у сфері енергетики та цифровому ринку.

“Ми також запропонували ЄС розпочати офіційний діалог щодо кібер-безпеки, зміни клімату та підкреслили, що тема, яку нова Європейська комісія визначила для себе пріоритет – а саме так зване європейське зелене угоду, також важлива для України, і ми готові брати участь у досягненні її цілей. Таким чином ми намагаємося зробити порядку денного відносин з ЄС ще більш амбітним, продовжити курс інтеграції. Європейська інтеграція триває і набуває нову швидкість”, – запевнив Кулеба.

Крім цього, Україна представила своє бачення децентралізації та європейської інтеграції шляхом створення офісів європейської інтеграції в усіх регіонах України”.