Органи у рідкому азоті: чи діяли у столичній клініці чорні трансплантологи (відео)

Одну з приватних столичних клінік запідозрили у торгівлі людськими органами. Ніби то чорні трансплантологи викрадали людей, а потім продавали органи за кордон.

У мережі навіть писали, що з клініки винесли контейнери з серцями та печінками. Поліцейські підтверджують – дійсно проводили обшуки, бо підозрюють, що там проводили незаконні медичні операції.

– Вилучивши там прилади, технічну документацію та біологічний матеріал, який, до речі, теж направлений на експертизу, ми будемо чітко розуміти, що це за матеріал, звідки він там взявся, чи мав право він там перебувати. І, надалі, чи міг він використовуватись, як органи для проведення подальших медичних операцій, – заявив речник поліції Київщини Микола Жукович.

Клініка спеціалізується на загальній медицині та косметології. Обшуки на кілька годин паралізували її роботу, а декому зі співробітників навіть стало зле.

– Загнали нас всіх в одну кімнату. Години чи дві ми були в ізоляції. Одній зі співробітниць стало зле. Підозрюють передінфарктний стан, – розповіла медична сестра.

Під час обшуків поліція вилучила документи та резервуари з рідким азотом. Директор клініки Ярослав Мірошников переконує, що в них зберігалися біологічні зразки, проте аж ніяк не людські органи.

– Зразки пуповинної крові. У нас дві ліцензії на медичну практику та ліценція кріобанку. Трансплантація органів передбачає юридичні, а найголовніше, технічні умови. Тут це робити неможливо, – зазначив директор.